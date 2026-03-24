Zaostrza się spór wewnątrz TVP. „Winni się tłumaczą”

Opisywane tutaj zamieszanie w TVP rozpoczęło się od posiedzenia rady programowej, poświęconego Teatrowi Telewizji. — W posiedzeniu uczestniczył szef tej jednostki Michał Kotański, były dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Jest świeży i nieskażony telewizją. Mówił o destrukcyjnej strukturze spółki, która utrudnia pracę merytoryczną — przekazała portalowi Wirtualnemedia.pl przewodnicząca rady Barbara Bilińska.

Co powiedział dyrektor? Zamieszanie w TVP

Jej słowa spotkały się ze zdecydowaną krytyką innych członków rady. Bilińska postanowiła więc sprostować swoją wypowiedź. — Pan Kotański powiedział, że struktura TVP jest dysfunkcyjna, a nie destrukcyjna. Przepraszam za to przejęzyczenie — tak, sprawdziłam notatki ze spotkania z posiedzenia Rady. Niestety powiedział prawdę. Jako osoba świeża i merytoryczna widzi świeżo mankamenty struktury TVP. Tak uczciwie patrzących osób w tej spółce brakuje – podkreślała.

— TVP wymaga restrukturyzacji od lat — to widzi w spółce wiele osób. Widząc jej problemy, postawiono ją w stan likwidacji, bo nie o przejęcie władzy po PiS w TVP tylko chodziło. Uproszczenie struktury, rozpisanie procesów podejmowania decyzji – mówiła dalej.

Na jej słowa odpowiedział wywołany do tablicy dyrektor. Kotański w swoim oświadczeniu napisał, że najwyraźniej uczestniczył w innym posiedzeniu niż przewodnicząca rady programowej. „Z zainteresowaniem przeczytałem przypisywane mi wypowiedzi — twórczo rozwinięte, selektywnie zinterpretowane i, jak się okazuje, oparte bardziej na fantazjach i zawodnej pamięci niż na rzeczywistym przebiegu dyskusji” – zwracał uwagę.

„Podczas spotkania przedstawiłem możliwie szeroką diagnozę sytuacji Telewizji Polskiej — w kontekście wieloletnich zaniedbań, zmian strukturalnych i procesów, które dziś są w toku. Mówiłem o odpowiedzialności za odbudowę instytucji publicznej, o konieczności myślenia o niej w perspektywie lat oraz o tym, że w tak złożonym organizmie jak TVP zmiana jest procesem długim, wymagającym konsekwencji, stabilności, wytrwałości i dialogu” – tłumaczył. Jak mówił, porównywał skalę wyzwań w TVP i teatrze, którym kierował.

„Tym bardziej pozostaje dla mnie zagadką, jakimi ścieżkami podążyła myśl pani przewodniczącej, która z tej rozmowy wyprowadziła tezę o »destrukcyjnej strukturze spółki«. Nawet po sprostowaniu — sprowadzonym do różnicy między »destrukcyjną« a »dysfunkcyjną« — sens tej wypowiedzi pozostaje niezgodny z tym, o czym rzeczywiście mówiłem na spotkaniu” – pisał Kotański.

Zarzucił przewodniczącej rady zmienianie sensu jego słów. „Jestem otwarty na współpracę — pod warunkiem, że opiera się ona na faktach, a nie na publicystycznej fantazji. Próby manipulowania moimi wypowiedziami będą spotykały się z jednoznaczną i zdecydowaną reakcją” – podsumował.

Bilińska odpowiada Kotańskiemu

Bilińska nie pozostawiła jego oświadczenia bez odpowiedzi. — Winni się tłumaczą. Wszystkie wypowiedzi gości na spotkaniach rady programowej są protokołowane. Nie będę się wdawać w dementi do dementi. TVP wymaga reformy i to gruntownej. To są fakty. Struktura jest dysfunkcyjna i dlatego podziwiam kolegów na dole w strukturze TVP, którzy jakoś w niej funkcjonują. TVP stoi fachowcami. Likwidacja powinna się już zakończyć. Czas na fachowców! – mówiła w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Czytaj też:

