Wiśniewski po raz pierwszy publicznie po rozstaniu. Usłyszycie to w weekend

Co nas czeka w nadchodzący weekend w telewizji? M.in. Michał Wiśniewski wysłuchany na kanapie programu „Halo tu Polsat”.

Wiosenne otwarcie „Halo tu Polsat”. Nowości i znane twarze

Sobotnie wydanie programu poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny, którzy symbolicznie ogłoszą nadejście wiosny. Na antenie nie zabraknie sezonowych tematów, w tym inspiracji na tegoroczne koszyczki wielkanocne.

Jedną z większych zmian jest dołączenie do zespołu Marceliny Zawadzkiej. Nowa reporterka pojawi się w cyklu „W Polskę jedziemy!”, w którym będzie odwiedzać ludzi realizujących swoje pasje i miejsca z charakterem. To dla niej wyraźny nowy etap po powrocie z Dubaju.

Emocje z „Farmy” i Wiśniewski o miłości

W studiu pojawi się również Agnieszka Grochowska, znana widzom jako Lamię z programu „Farma”. Jej udział w show wywoływał skrajne emocje, więc rozmowa zapowiada się jak coś więcej niż standardowa pogawędka przy kawie.

Na kanapie nie zabraknie także Michała Wiśniewskiego, który na zakończenie odcinka wykona utwór „Byliśmy” – melancholijną historię o miłości, która okazała się tylko snem. Telewizja śniadaniowa lubi takie kontrasty: najpierw koszyczek wielkanocny, potem egzystencjalny smutek.

Rodzinne kulisy i „Taniec z Gwiazdami” w tle

Drugiego dnia weekendu stery przejmą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Widzowie dostaną wspólny trening z Ewa Chodakowska, co dla części publiczności będzie motywacją, a dla reszty powodem, żeby wygodniej usiąść na kanapie.

W programie pojawi się także ksiądz Kazimierz Sowa ze swoim cyklem „Szlakiem świętych tajemnic”. Tym razem tematem będzie Całun Turyński, czyli klasyczne połączenie telewizji śniadaniowej z odrobiną metafizyki.

Gościem specjalnym niedzielnego wydania będzie Sebastian Fabijański, który pojawi się w towarzystwie swojej siostry Weroniki. Tuż przed występem w „Tańcu z Gwiazdami” opowiedzą o swojej relacji i wzajemnym wsparciu.

