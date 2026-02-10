Zmiany w ramówce TVN. Nowe programy i nowe twarze w hitach stacji

Znana jest już wiosenna ramówka TVN. Na widzów czekają nowe seriale, odświeżone składy i zmienione zasady w popularnych show.

Dwie nowości i powroty hitów

Najważniejsze premiery wiosny to codzienny serial kryminalny „Młode gliny” oraz format „Skok na głęboką wodę”. Ten drugi show to dzieło twórców doskonale znanego widzom „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Produkcja ma być główną propozycją na wtorkowe wieczory, a emisję zaplanowano na godz. 21:30. „Młode gliny” trafią do pasma od poniedziałku do czwartku. W lutym serial będzie pokazywany o godz. 21:35.

Wiosną TVN kontynuuje swoje najmocniejsze marki rozrywkowe. Od 9 lutego rusza emisja premierowych odcinków teleturnieju „The Floor”, który będzie nadawany od poniedziałku do czwartku o godz. 20:55. Kolejne duże formaty wrócą pod koniec lutego. Od 21 lutego widzowie zobaczą nowy sezon „Mam talent!” w soboty o godz. 19:45, a dzień później na antenę wrócą „The Traitors. Zdrajcy”, emitowani w niedziele o godz. 19:45.

Od marca startują następne sezony znanych programów. „Bitwa o gości” pojawi się w poniedziałki, „Kuba Wojewódzki” we wtorki około godz. 22:40, „Królowa przetrwania” w środy o 21:30 od 4 marca, a „Kuchenne rewolucje” w czwartki o 21:30 od 5 marca. W niedzielne przedpołudnia stacja pokaże „Niezwykłe Stany Prokopa” o 11:30 od 1 marca oraz premierowe wydania magazynu „Co za tydzień”.

Na antenę z nowymi odcinkami wrócą też „Detektywi”, „Na Wspólnej” oraz „Szpital św. Anny”, emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 16:50 od 2 marca.

Zmiany w „Mam talent!”, „Bitwie o gości” i „Zdrajcach”

W części hitowych formatów pojawią się modyfikacje. W 17. edycji „Mam talent!” do składu jurorskiego dołączy czwarty juror – Agustin Egurrola. Janowi Pirowskiemu będzie towarzyszyć Paulina Krupińska-Karpiel. Nową twarzą programu zostanie także uczestnik 11. edycji, Czarek Czaruje, czyli Cezary Gołębiowski, który pokaże widzom kulisy show.

Zmieni się też formuła „Bitwy o gości”. W trzecim sezonie eksperci najpierw zadeklarują, ile chcieliby zapłacić za dobę w ocenianym obiekcie, a dopiero potem zestawią swoje oczekiwania z realną ceną noclegu.

Nowy sezon „The Traitors. Zdrajcy” zostanie zrealizowany w innej lokalizacji – w Château de Bournel we Francji. Z kolei „Królowa przetrwania” przenosi się z TVN7 na główną antenę TVN, a program po raz pierwszy poprowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan.

