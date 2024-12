Jerzy Owsiak będzie miał własną telewizję. Jest zgoda KRRiT

Spółka Złoty Melon, należąca w pełni do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, złożyła wniosek o rejestrację KręciołaTV jako nowego kanału telewizyjnego. Spółka ma za zadanie wspierać Fundację w zakresie jej działalności, pomagać w optymalizacji kosztów i pozyskiwaniu dodatkowych źródeł przychodów, które są przekazywane do Fundacji w postaci dywidendy. Świadczy także usługi w stosunku do sponsorów i partnerów WOŚP. Są to głownie firmy, dzięki którym możemy realizować dwa największe przedsięwzięcia Fundacji – Finał oraz festiwal Pol'and'Rock.

Złoty Melon prowadzi również sklep Siemashop.pl, za pośrednictwem którego realizuje sprzedaż internetową produktów z logo Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dochód z nich przekazywany jest na realizację celów statutowych Fundacji.

Czym jest KręciołaTV? Użytkownicy YouTube dobrze znają kanał

Kanał KręciołaTV kojarzyć już mogą użytkownicy YouTube, ponieważ to właśnie tam oglądać można między innymi relacje z Pol'and'Rock Festival, szkolenia z zasad pierwszej pomocy czy wystąpienia na żywo Jerzego Owsiaka, związane z finałami zbiórek. KręciołaTV na YouTube ma już ponad 473 tysiące subskrybentów i 4 tysiące filmów.

Teraz stacja wpisana została do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Portal WirtualneMedia wyjaśnia, że we wspomnianym rejestrze znajdują się między innymi kanały FAST, czyli bezpłatne stacje oferowane w streamingu i utrzymujące się z reklam. Znaleźć tam można np. 34 kanały zarejestrowane przez TVN Warner Bros. Discovery, a których 20 oferuje w ramach serwisu streamingowego Player.

