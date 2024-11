Fala komentarzy po finale „Top Model”. Widzowie nie dowierzają

W środowy wieczór 20 listopada na antenie TVN wyemitowano finał 13. edycji „Top Model”. Tym razem o kontrakt modowy, okładkę magazynu „Glamour” i nagrodę w wysokości 200 tys. złotych, walczyli: Ada Posiadała, Hubert Włodarczak, Karolina Sobótka i Klaudia Zioberczyk. W trakcie odcinka nie zabrakło też gości specjalnych, wśród których znaleźli się m.in. Sara James, Nemo (czyli zwycięzca tegorocznej Eurowizji), a także Jakub Józef Orliński. Kto wygrał?

Finał 13. edycji „Top Model”

W najważniejszym odcinku tego sezonu z uczestnikami po raz ostatni spotkali się jurorzy w składzie: Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. W ostatecznym starciu finalistów jednak nie tylko oni decydowali, ale także widzowie, którzy wysyłali SMS-y i oddawali głosy w sieci. Jako pierwsza z rywalizacji odpadła Karolina, a następnie Ada. Równocześnie oglądający mogli podziwiać m.in. występy muzyczne, a także pokazy kolekcji Gosi Baczyńskiej czy Mariusza Przybylskiego.

Gdy o główną nagrodę rywalizowali już tylko Hubert i Klaudia, publiczność w studiu przekrzykiwała się wzajemnie, kto powinien wygrać. Ostatecznie okazało się, że najwięcej głosów otrzymała Klaudia Zioberczyk i to ona została zwyciężczynią 13. edycji „Top Model”. – Idąc do programu nie spodziewałam się, że zajdę aż tak daleko, ale jeżeli już to osiągnęłam chcę mierzyć jeszcze wyżej i wyżej – wyznała.

Po ogłoszeniu zwycięstwa 23-letniej mieszkanki Ligoty, a jednocześnie studentki Uniwersytetu Śląskiego, na którym studiuje prawo, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Co ciekawe, widzowie są zaskoczeni werdyktem – ale w pozytywnym sensie. Piszą: „W końcu wygrał ktoś, kto zasługiwał na wygraną, a nie to, co w poprzednich edycjach”, „Brawo, w końcu «Top Model» wygrała prawdziwa Top Model”, „Zasłużone! Najlepsza uczestniczka od pierwszego odcinka”, „Wreszcie wygrała osoba, która naprawdę na to najbardziej zasłużyła”, „Jest to niespotykane, ale zgadzam się z decyzją” czy „Wspaniale, że nie wygrała najbardziej łzawa czy przykra historia, tylko prawdziwy materiał na modelkę – a właściwie już modelka”.

