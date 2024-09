Widzowie ocenili debiut nowego prowadzącego „Dzień Dobry TVN”. „Genialny”

Od kilku tygodni „Dzień Dobry TVN” z powodzeniem realizuje innowacyjny pomysł. W czasie, gdy na rynku pojawiło się więcej śniadaniówek, stacja postanowiła przyciągać widzów zmieniającymi się prowadzącymi. W ramach cyklu „Gwiazdy na jesień” do współpracy przy porannym programie zaproszono 10 znanych osobistości z różnych dziedzin życia publicznego, którzy przez tydzień współtworzą redakcję śniadaniówki, wcielając się w role współprowadzących, prezenterów pogody czy reporterów. Dotychczas show współtworzyli Piotr Adamczyk, Adam Małysz, Małgorzata Ostrowska i Anita Włodarczyk. Teraz zadebiutowała w tej roli kolejna osoba.

Krzysztof Zalewski jako prowadzący „Dzień Dobry TVN”

Kolejnego prowadzącego zapowiedziano w „Dzień Dobry TVN” w niedzielę 29 września. Wówczas Krzysztof Zalewski zaskoczył widzów i w pewnym momencie pojawił się za oknem studia, które znajduje się na 9 piętrze budynku biurowego M76. Muzyk zjechał na ziemię z dachu na linie.

Oficjalnie 40-latek zadebiutował w nowej roli jednak dzień później, czyli w poniedziałkowy poranek. Choć nie ma doświadczenia w prowadzeniu programów, a w show-biznesie zaistniał dzięki swojej muzyce, to widzowie śniadaniówki już go pokochali w tym wydaniu. Artysta został bardzo ciepło przyjęty przez internautów, a profil śniadaniówki na Instagramie został zalany przez pozytywne komentarze. Fani docenili m.in. poczucie humoru Zalewskiego.

Czytamy: „Ja nie jestem fanką muzycznie tego pana, czasem jakiś wywiad przeczytam, ale od dzisiaj go wielbię. Śmieję się na głos, uwielbiam”, „Mieć takiego kierownika? Marzenie”, „Najlepszy”, „Fajnie wypadł, ale wolę go bardziej na scenie muzycznej”, „Fajny ten kierownik. Idealnie pasuje”, „Prowadzi lepiej niż prowadząca”, „Kierownik się wam udał, pierwsza klasa”, „Taki kierownik, to ja rozumiem”.

instagramCzytaj też:

Polsat chce przejąć gwiazdę TVN. Edward Miszczak ma tajny planCzytaj też:

„Pytanie na śniadanie” ma kłopoty. Ujawniono wyniki oglądalności