Nowa gwiazda śniadaniówki Polsatu niedługo urodzi. W programie opowie o macierzyństwie

Wydaje się, że od września rozpędu nabierze rywalizacja między programami śniadaniowymi różnych stacji telewizyjnych. Każda z nich przyciągnęła nowe, znane twarze i wprowadziła świeże formaty. Choć można byłoby pomyśleć, że wszystkie zmiany zostały już ogłoszone, nic bardziej mylnego. Właśnie podano, że do „Halo tu Polsat” dołącza kolejna osoba.

Miss w „Halo tu Polsat”

Po tym, jak z początkiem tego roku wszyscy prowadzący „Pytania na śniadanie” straciły pracę, w zespołach stacji telewizyjnych nastąpiły wielkie roszady. W ich wyniku m.in. Katarzyna Dowbor przeszła do TVP, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali gwiazdami Polsatu, natomiast Maciej Dowbor oraz Izabella Krzan znaleźli zatrudnienie w TVN.

Wiadomo, że każda ze śniadaniówek liczy na to, że od jesiennego sezonu zaciekawi widzów i przyciągnie największą widownię. Teraz okazało się, że swoją cegiełkę do sukcesu „Halo tu Polsat” dołoży także była prowadząca „Pytania na śniadanie”. Otóż poinformowano, że do zespołu programu dołącza Marcelina Zawadzka.

Była modelka jest obecnie w zaawansowanej ciąży i przygotowuje się do wychowywania pierwszego dziecka. Ujawniono, że swoimi zmaganiami, doświadczeniami, dobrymi radami i przemyśleniami będzie dzieliła się właśnie w śniadaniówce w tzw. kąciku parentingowym. Te wieści pojawiły się na stronie internetowej formatu.

„Halo tu... Twój nowy program śniadaniowy. W każdy piątek, sobotę i niedzielę od 8.00 do 11.00 zasmakujesz ze mną najlepszej kuchni, poplotkujesz o gwiazdach, odwiedzisz ciekawe miejsca. Weźmiesz udział w interaktywnych konkursach i usłyszysz historie, które nigdy wcześniej nie zostały opowiedziane. Zgromadziłem wokół siebie najlepszych specjalistów od sercowych porad, domowych porządków, pielęgnacji ogrodów i zwierząt oraz mocną stylową brygadę. Tylko ze mną będziesz mógł towarzyszyć Marcelinie Zawadzkiej w stawianiu pierwszych kroków w macierzyństwie. Dołącz do «Halo, tu Polsat», poczuj atmosferę studia, spotkaj się z ulubionymi gwiazdami. Jestem dla rodzin, przyjaciół, fanów telewizji i wszystkich, którzy po prostu chcą rozpocząć dzień z uśmiechem” – podano na stronie „Halo, tu Polsat”.

