Gorzkie komentarze po koncercie TVP. „Do bani. Dramat”

Telewizja Polska w ciągu tych wakacji co weekend w różnych miastach w Polsce organizuje wydarzenia, podczas których swoje hity śpiewają najpopularniejsi artyści. Coroczna trasa koncertowa w ramach „Lata z Radiem i TVP” rozpoczęła się w stolicy polskich Tatr. Widzowie mogli także zobaczyć już występy największych gwiazd m.in. z Raciborza czy Elbląga. W drugi weekend sierpnia impreza zawitała z kolei do Chorzowa. Owy koncert wywołał mieszane opinie.

Komentarze po koncercie TVP

W sobotę 10 sierpnia na chorozowskiej scenie zaprezentowali się m.in. Dawid Kwiatkowski, Tatiana Okupnik, zespół Golden Life, Big Cyc, Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży i Jacek Stachurski. Oczywiście po wydarzeniu media społecznościowe Telewizji Polskiej zalała fala komentarzy, w których internauci chętnie dzieli się swoimi odczuciami na temat imprezy.

Okazało się, że sympatię oraz uznanie widzów zdobył Dawid Kwiatkowski, który zaprezentował swój hit „Proste”. Pisali: „Piękny występ, uwielbiam tego artystę”, „Dawid potrafi skraść serce” czy „Dawid jak zwykle super zaśpiewał”. Całkowicie odmienne komentarze spłynęły z kolei na Grzegorza Hyży – jego występ i piosenka „Kochanie to ja” wywołała skrajne emocje. Czytamy: „Nie wiem, czy on gada, czy śpiewa”, „To był dramat”, „Drażni mnie jego maniera śpiewania”, „Ani muzyka, ani głos, ani tekst”, „Męczy”. Równocześnie kilka osób broniło go słowami: „Uwielbiam”, „Super wykon”.

Nie zabrakło również gorzkich słów pod adresem prowadzących, którymi byli Aleksandra Kostrzewska, Mateusz Jędraś i Roman Czejarek. „Dawid okey, ale oprawa i prowadzenie do bani. Kiedyś były lepsze koncerty” – oceniono. Inni z kolei dodali: „To był dramat naprawdę, nie umiem tego inaczej określić, ja nie wiem, skąd oni biorą te »gwiazdy«”, „Koncert nieudany, nie było popisów. Jedną moją ulubienicą była Markowska”.

Wiadomo, że po widowisku w Chorzowie odbędą się jeszcze tylko trzy koncerty: 17 sierpnia w Białymstoku, 24 sierpnia w Tarnowie i 31 sierpnia w Grudziądzu. Czy Telewizji Polskiej uda się na nich podbić serca widzów? Czas pokaże. Wydaje się jednak, że i tak jest już lepiej, niż podczas poprzednich imprez z tej serii, kiedy słuchacze narzekali na dźwięk.

