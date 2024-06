Szokujące kulisy zwolnienia Macieja Dowbora. „Jest trudny we współpracy”

W środowy wieczór 12 czerwca Maciej Dowbor zdumiał swoich fanów wiadomością, że po blisko 20 latach odchodzi z telewizji Polsat. Wiadomo, że w stacji nabył ogromnego doświadczenia podczas prowadzenia licznych programów, a także zyskał sporą popularność i sympatię widzów. Choć w swoim oświadczeniu nie zdradził, gdzie zacznie pracę po zagranicznych wakacjach, teraz ujawniono pierwsze informacje.

Dlaczego Dowbor odszedł z Polsatu?

Maciej Dowbor wspomniał, że myśl o odejściu z telewizji Polsat krążyła mu po głowie od kilkunastu miesięcy – można więc przypuszczać, że od momentu, gdy ze stacji została zwolniona jego mama, Katarzyna Dowbor. Mimo wszystko, podobno nikt się nie spodziewał tego, że dziennikarz zdecyduje się złożyć wypowiedzenie.

– Nikt nie wiedział o tym, że odejdzie z Polsatu. Wszyscy są zaskoczeni, choć na pewno podjął decyzję dużo wcześniej. Być może wpływ na jego decyzję miał fakt, że nie dostał propozycji zostania prowadzącym śniadaniówki w Polsacie. Dlaczego nie dostał? Ciężko powiedzieć. Maciek jest lubiany w Polsacie, bo pracuje tu od lat, ale prawda jest taka, że jest też trudny we współpracy. Niechętnie udziela wywiadów, często bywał sfrustrowany. W ostatnich latach miał „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” i prowadził koncerty. Nie było już na niego pomysłu w stacji – powiedział informator „Jastrząb Post”.

Z kolei znajomy prezentera w rozmowie z „Pudelkiem” wyznał, że Maciej Dowbor czuł się w stacji niedoceniany. – Maciek od dłuższego czasu czuł się niedoceniany przez stację, a sytuacji z pewnością nie pomogło też zwolnienie jego mamy. Narastała w nim frustracja. Szczególnie, że ani on, ani Joasia tak naprawdę nie potrzebują fuchy w telewizji, bo rozkręcili swoje social media, zainwestowali w nieruchomości, mają biznesy i współprace. No ale szkiełko uzależnia i czasem trudno się od niego oderwać – poinformował.

Maciej Dowbor przechodzi do TVP?

Chociaż prezenter postawił teraz na odpoczynek i z całą rodziną wyjechał na zagraniczne wakacje, to pojawiła się już wiadomość, że ma przejść do TVP i w przyszłym sezonie zostać nowym gospodarzem „The Voice of Poland”. W talent show miałaby mu partnerować Paulina Chylewska. To jednak nie wszystko.

– W TVP chcieli Maćka Dowbora już od początku zmiany zarządu, gdy wróciła tam jego matka. Nie było to niestety możliwe przez jego umowę wiosenną z „Twoją twarz brzmi znajomo”. Wtedy myśleli, by razem prowadzili „Pytanie na śniadanie”. Maciek miał wiele obaw. Ale zaproponowali im na jesień program rodzinny. I to im się spodobało. Możliwe, że najpierw zrobią to i zobaczą, jak się z matką dogadują przed kamerą, a jak to wypali, to później „Pytanie na śniadanie” – zdradziło „Plotkowi” źródło z Woronicza.

Podobno Maciej Dowbor jest ostrym negocjatorem i chce uzyskać jak najlepsze wynagrodzenie. – Maciek mówi, że zarabia głównie z reklam w Internecie, więc nie ma parcia, by od razu wracać do telewizji. Choć wie, że program w telewizji byłby fajny dla podniesienia stawek, bo na dłuższą metę, jak nie będzie „panem z telewizji”, to zasięgi mogą mu spaść. W TVP są otwarci na różne scenariusze, bo z Filipa Antonowicza, który prowadzi z Kasią Dowbor program, nie są do końca zadowoleni i milion razy bardziej by woleli, na jej współpartnera Maćka – podsumowała w rozmowie z „Plotkiem” osoba z TVP.

