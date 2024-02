Wyrzucony z TVP prezenter odnosi sukcesy w TV Republika. Jego program to hit

W wyniku zmiany władzy w Telewizji Polskiej Rafał Patyra pożegnał się z pracą u publicznego nadawcy, z którym związany był od 2003 roku. Otóż stałej umowy z dziennikarzem nie przedłużyło TVP Sport, natomiast pod koniec grudnia z anteny zniknęła także poprzednia odsłona „Teleexpressu”. Kultowy program co prawda zdążył już powrócić, jednak w nowej wersji prowadzą go Maciej Orłoś i Aleksandra Kostrzewska. Okazuje się jednak, że prezenterowi nie zaszkodziła utrata stanowiska, gdyż dobrze sobie radzi w nowym miejscu pracy.

Rafał Patyra gwiazdą TV Republika

Wiadomo, że w trakcie ostatnich lat pracy w Telewizji Polskiej Rafał Patyra prowadził nie tylko „Teleexpress” i „Teleexpress Extra”, ale także cotygodniowy program religijny „Rodzinny Express” oraz „Dzień dobry, Polsko!”. Równocześnie w redakcji sportowej był reporterem przy meczach piłkarskich oraz prowadził programy i studia, a także „Sport Telegram” w TVP2.

Po utracie pracy w TVP, Rafał Patyra szybko przeszedł do TV Republika. Tam odnalazł się w dość podobnym formacie do „Teleexpressu” i został nowym prowadzącym „Expressu Republiki”. W spocie promującym program zapowiadał, że będzie to szybki przegląd informacji ze świata polityki, kultury, sportu i rozrywki. – Prawdziwy polski „Express” – podkreślał. Teraz właśnie okazało się, że to prawdziwy hit stacji.

Otóż, jak przekazały „Wirtualne Media”, średnia widownia „Expressu Republiki” w okresie od 1 do 21 lutego 2024 roku w TV Republika wyniosła 425 tys. osób. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, przełożyło się to na 4,53 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów.

Podano również, że w analizowanym okresie rekordowy dla nowego programu Patyry był 6 lutego, kiedy „Express Republiki” oglądało aż 582 tys. odbiorców. Warto przy tym podkreślić, że TV Republika to kanał niedostępny w telewizji naziemnej, przez co ma znacznie mniejsze szanse dotarcia do widza – biorąc to pod uwagę, te wyniki oglądalności robią szczególne wrażenie.

