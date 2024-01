Wytatuowana dziennikarka na TVP Info. Co wiemy o Karolinie Opolskiej?

Trudno sobie wyobrazić, żeby przed zaprowadzeniem tam „nowych porządków”, mogła się na antenie TVP Info pojawić osoba, której szyja pokryta będzie tatuażami. A mowa tu o prowadzącej program publicystyczny. Karolina Opolska W czwartek 4 stycznia najpierw porozmawiała z Januszem Schwertnerem z Gońca i Agatą Szczęśniak z OKO.Press o sytuacji dziennikarzy w Polsce, a potem przeprowadziła dyskusję z prokurator Ewą Wrzosek i Michałem Wawrykiewiczem.

Opolska do TVP Info dołączyła wraz z Małgorzatą Walczak, która prowadziła pasmo poranne TVP Info w czwartek. Ma duże doświadczenie w mediach. Pracowała w portalu Onet.pl, a potem została zastępczynią kierownika Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów na Collegium Civitas. Jest autorką wideocastu „Przestępstwa (nie)doskonałe” w NaTemat, a u braci Sekielskich była współgospodynią „Studia wyborczego”. Pracowała też przez wiele lat jako wydawca w TOK FM oraz była dziennikarką „Forbes Woman Polska”.

W dzień swojego debiutu na TVP Info Karolina Opolska zamieściła swoją fotkę ze studia w serwisie X (dawny Twitter – red.) i przywitała się z widzami. Komentujący post od razu zwrócili uwagę na jej tatuaże. Nie zabrakło obraźliwych wpisów, jednak pojawiło się też mnóstwo gratulacji.

„I to jest news oraz prawdziwy dowód, że mamy w końcu nowe media publiczne! Powodzenia”; „I to się nazywa dobra zmiana. Super...!”; „I znowu: ależ Pani mi się podoba w takim wydaniu... przepięknie”; „Pani redaktor, aż mnie zatkało. Bardzo się cieszę, że dołączyła pani do ekipy TVP Info. To znak, że zmiany są dogłębne” – czytamy.

Podobna sytuacja miała miejsce na Instagramie dziennikarki. Podała ona „dalej” kilka wpisów dotyczących jej tatuaży na antenie Telewizji Publicznej.

„Świat się kończy, wytatuowana dziennikarka w TVP Info. Dobra! Żartuje! Jestem przeogromnie dumna”; „Wydziarana laska, wspierająca LGBTQ+, szalenie inteligentna kobieta na antenie TVP. To jest tak dobre”; „Na początku myślałem, że to jakiś mem, na szczęście się myliłem!”; „Tatuaże wyglądają świetnie w światłach reflektorów. TVP Info spróbowało i wyszło super. Do tego jeszcze świetnie poprowadzony program. W końcu będzie normalnie” – czytamy.

