Wiadomo, kiedy pierwszy odcinek „Teleexpressu” z Maciejem Orłosiem

Grzegorz Sajgór, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zapowiedział „odpolitycznienie TVP Info”. Stacja wróciła do nadawania w piątek 29 grudnia 2023 roku. Na TVP Info nadawany jest między innymi nowy format „19:30”, który zastąpił na antenie TVP 1 „Wiadomości”. Nie ma już „Gościa Wiadomości”, który zastąpiony został przez „Publicystykę TVP Info”, zniknęli czołowi dziennikarze stacji, tacy jak bracia Karnowscy, Piotr Nisztor czy Dorota Kania.

W rozmowie z portalem Wirtualne Media Grzegorz Sajgór zapowiedział, że w TVP Info duży nacisk będzie kładziony także na treści zagraniczne oraz sprawy europejskie.

– Niebawem nadejdą wybory do Parlamentu Europejskiego, od stycznia 2025 Polska obejmie ponownie prezydencję w Unii, trwa dyskusja na temat zmian w traktatach, w której jako TVP chcemy uczestniczyć i przedstawiać wszystkie racje – przypomniał. W związku z tym – jak poinformował szef TAI – powstać ma zupełnie nowy magazyn poświęcony takiej tematyce.

Kiedy „Teleexpress” i „Panorama” wrócą do TVP Info?

Sajgór przekazał też informacje na temat tego, kiedy spodziewać się możemy powrotu dwóch znanych formatów TVP Info, czyli „Teleexpresu” i „Panoramy”. Z pierwszym z nich szef TAI chciałby ruszyć „jak najszybciej” i przekazał, że studio do nagrywania formatu „już jest”.

– Teraz pojawia się kwestia przygotowania newsroomu. Myślę, że może pod koniec pierwszego tygodnia Nowego Roku uda się rozpocząć nadawanie na nowo „Teleexpressu”. Co do „Panoramy” to późniejsza kwestia – nie umiem powiedzieć, ale będziemy robić wszystko, by był to styczeń – podał, dodając, że problemem są niestety względy technologiczne. – Woronicza to wspaniałe miejsce, ale trochę nieprzystosowane do programów informacyjnych – ocenił.

Maciej Orłoś dodał też w serwisie X fotkę, na której pozuje po latach w studiu „Teleexpressu”. „To nie jest fotomontaż. Dziś próby, jutro o 17 pierwszy po przerwie Teleexpress. Do zobaczenia” – napisał.

