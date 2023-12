Danuta Holecka odczytała w „Wiadomościach” oświadczenie. „TVP przeprasza”

W ostatnich tygodniach jest niezwykle głośno na temat Telewizji Polskiej. Wszyscy zastanawiają się, co stanie się z nadawcą publicznym po tym, jak zmieni się rząd i premierem zostanie Donald Tusk. Niektórzy spodziewają się masowych zwolnień, dlatego też sami składają wypowiedzenia. Nie milkną również spekulacje na temat Danuty Holeckiej, która w połowie grudnia ma podobno zniknąć z anteny „Wiadomości”. Na razie jednak dziennikarka wciąż pracuje i w niedzielę 3 grudnia poprowadziła wieczorne wydanie programu. Odczytała wówczas wyjątkowy komunikat.

TVP przeprasza fotografa Bartosza Sadowskiego

Pod koniec niedzielnego wydania „Wiadomości” widzowie mogli zobaczyć komunikat z tekstem skierowanym do fotografa Bartosza Sadowskiego. Słowa odczytała na antenie Danuta Holecka. – Telewizja Polska Spółka Akcyjna przeprasza pana Bartosza Sadowskiego za wykorzystanie bez jego wiedzy i zgody utworu jego autorstwa w postaci fotografii przedstawiającej Jana Kulczyka, opublikowanej podczas dwóch głównych wydań serwisu informacyjnego „Wiadomości” (...) z naruszeniem autorskich praw osobistych pana Bartosza Sadowskiego – zawarto w oświadczeniu.

Niestety dziennikarka nie wyjaśniła widzom kontekstu sporu z fotografem, a okazuje się, że sprawa jest niezwykle interesująca. Bartosz Sadowski bowiem sądził się z TVP o to, że podczas wydań wydań programu stacji z lutego 2020 roku wykorzystano bezprawnie jego fotografię. Artysta wygrał spór, a publiczny nadawca miał mu wypłacić odszkodowanie. Co więcej, Telewizja Polska miała przeprosić na antenie, jednak zwlekała z tym przez kilka miesięcy.

„TVP regularnie łamie prawo, ale co gorsza dodatkowo ignoruje prawomocne wyroki. TVP Wiadomości ukradło moje zdjęcie Jana Kulczyka wykorzystując je w zmanipulowanych i szkalujących informacjach. W tej sprawie wygrałem z nimi trwający 2 lata proces, na mocy którego – oprócz odszkodowania – powinni byli mnie przeprosić. Od marca 2023, gdy proces się uprawomocnił, nie zrobili tego. Natomiast mój prawnik dostał wiadomość, że nie zamierzają wykonywać tej części wyroku” – pisał fotograf w swoich mediach społecznościowych, oburzony faktem, że „publiczne medium na usługach partii PiS ignoruje prawomocne wyroki”.

Wiadomo, że Bartosz Sadowski obejrzał niedzielne wydanie „Wiadomości”, ponieważ przeczytane oświadczenie podsumował w dość żartobliwym tonie na swoim Instagramie. Mężczyzna nawiązał do tego, że Danuta Holecka ma niebawem pożegnać się z pracą w TVP i na swoim Instastory napisał: „Danuta przed wymeldowaniem przeprasza mnie za to, co ukradli. Mina na koniec bezcenna. Jest satysfakcja”.

