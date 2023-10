Anna z „Rolnik szuka żony” wybrała 14 lat młodszego kandydata. „Ciągle mu matkuje”

Za nami trzeci odcinek „Rolnik szuka żony”. Pięcioro uczestników: dwie rolniczki i trzech rolników wybrało osoby, które zamieszkają w ich gospodarstwie i będą walczyć o ich serce.

Trzeci odcinek „Rolnik szuka żony” za nami

Największe zaskoczenie wzbudziła decyzja Ani. Zadaniem, które przesądziło o wprowadzeniu się do gospodarstwa, było stworzenie kompozycji z kwiatów i roślin w doniczce. Rolniczka wybrała trzech mężczyzn: Dominika, Jakuba i Mikołaja. Ostatni z nich ma zaledwie 21 lat więc jest młodszy od rolniczki o 14 lat.

35-latka przyznała, że mężczyzna zaimponował jej głównie tym, że mieszka i pracuje w Norwegii. Sam nie ukrywał, że jest zaskoczony wyborem. – To nie było pewne, czy zostanę wybrany, ponieważ, jak doskonale można zobaczyć, jestem o wiele lat młodszy od Ani – przyznał do kamery.

„Rolnik szuka żony”. Jedna z uczestniczek zaskoczyła wyborem

Rolniczka Anna wielokrotnie podkreślała, że jest wymagająca. 35-latka już raz była mężatką. Kiedy miała 24 lata, wzięła ślub cywilny, ale relacja nie przetrwała próby czasu. Od 2 lat jest sama, realizuje swoje pasje – podróżuje, rysuje i zajmuje się swoimi psami. Z wykształcenia jest dziennikarką, z zamiłowania rolniczką, a z zawodu bizneswoman. Zarządza gospodarstwem – wraz z bratem uprawia w szklarniach pomidory i ogórki, a także ma swój salon kosmetyczny.

Z opisu kobiety w mediach społecznościowych formatu dowiadujemy się, jakiego typu mężczyzny szuka. „W związku wierzy w szczerość, uczciwość, oddanie i dobre serce chociaż wolałaby, aby cechami tymi charakteryzował się wysoki, zadbany i uśmiechnięty mężczyzna. Niekoniecznie z przeszłością, ale jest gotowa to przemyśleć. Ktoś, kto dałby jej poczucie, że jest dla niego ważna więcej niż przez chwilę. Z kimś, z kim mogłaby śmiało i bez obaw założyć rodzinę” – czytamy.

Internauci niezadowoleni z wyboru rolniczki

Po emisji odcinka wielu internautów nie było zadowolonych z wyboru Anny. Pojawiło się wiele komentarzy, że rolniczkę i Jakuba dzieli zbyt duża rocznica wieku. „Tak szczerze to się zastanawiam, co młody w niej szuka. A na takiego dla fejmu nie wygląda, choć może się mylę. No, chyba że faktycznie lubi starsze”; „Młody najładniejszy, ale nie dla niej... ona ponura on radosny, ciągle mu matkuje. Uciekaj chłopaku, znajdziesz o niebo lepszą”; „Mikołaj to ideał, ale nie pasuje do niej”; „Mikołaja sobie wzięła, synka”; „Bez sensu, wybrała Mikołaja, mimo że ciągle mówi, że jest za młody. Uważam, że chłopak nie ma u niej szans, ale jest mega sympatyczny”; „Młody pozytywne wrażenie, wydaje się szczery. No ale jednak za młody dla niej, nie pasuje totalnie” – czytamy na Instagramie.

Nowe odcinki 10. edycji „Rolnik szuka żony” emitowane są na TVP1 w niedzielę o godzinie 21.20.

