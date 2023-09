Premiera 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Nowi uczestnicy w zapowiedzi programu!

„Rolnik szuka żony” to społeczny i telewizyjny fenomen. Od pierwszej edycji programu w roku 2014 Marta Manowska dostarczyła listy 45 rolniczkom i rolnikom. Dzięki nim już 9 par stanęło na ślubnym kobiercu, na świat przyszło 11 dzieci.

Jubileuszowa, 10. edycja zapowiada się emocjonująco – po raz kolejny wśród uczestniczek pojawią się 2 rolniczki – Agnieszka i Anna, a towarzyszyć im będzie 3 mężczyzn. Bohaterowie pochodzą z różnych regionów Polski, są w różnym wieku, mają różne pasje i zainteresowania, ale jedno ich łączy – brak drugiej osoby, u której boku mogliby spędzić resztę życia.

Uczestnicy „Rolnik szuka żony” 10.

Artur



Ma 28 lat i mieszka wraz z rodzicami i dziadkami w ponad stuhektarowym gospodarstwie. Jego pasją jest prowadzenie wielkich i ciężkich maszyn. Artur ma 188 cm wzrostu, jest wesoły i optymistycznie nastawiony do życia. „Poszukuje naturalnej, wyrozumiałej, odważnej i kreatywnej kobiety, która nie tylko mu się spodoba, ale także takiej, żeby można było o wszystkim porozmawiać, pośmiać się, zabawić i razem znaleźć wspólny temat i którą będzie mógł zabierać na wiele fantastycznych randek, bo jak mówi „nieważne gdzie, ważne z kim” – czytamy na facebookowym profilu „Rolnik szuka żony”. Sam Artur uważa siebie za uprzejmego, odpowiedzialnego, lojalnego i uczciwego. Rolnik już teraz wzbudził ogromne zainteresowanie i jest uważany za faworyta tej edycji.



Anna

Ma 35 lat i ma za sobą już jedno nieudane małżeństwo. Gdy miała 24 lata, wzięła ślub cywilny, ale relacja nie przetrwała próby czasu. Od 2 lat jest sama, realizuje swoje pasje – podróżuje, rysuje i zajmuje się swoimi psami. Z wykształcenia jest dziennikarką, z zamiłowania rolniczką, a z zawodu bizneswoman. Zarządza gospodarstwem – wraz z bratem uprawia w szklarniach pomidory i ogórki, a także ma swój salon kosmetyczny. „W związku wierzy w szczerość, uczciwość, oddanie i dobre serce chociaż wolałaby, aby cechami tymi charakteryzował się wysoki, zadbany i uśmiechnięty mężczyzna. Niekoniecznie z przeszłością, ale jest gotowa to przemyśleć. Ktoś, kto dałby jej poczucie, że jest dla niego ważna więcej niż przez chwilę. Z kimś, z kim mogłaby śmiało i bez obaw założyć rodzinę” – czytamy na facebookowym profilu programu.



Waldemar

Ma 41 lat, 184 cm wzrostu, waży 83 kg i ma piwne oczy. Ma 7-letniego syna Darka, który jest najważniejszą osobą w jego życiu. Z mamą Darka nie żyje już od 3 lat. Waldek kocha kino, muzykę, taniec, darta, kręgle i aktywne spędzanie czasu. Uwielbia podróżować. „W programie poszukuje kogoś, z kim mógłby dzielić swoje życie, swoje radości i smutki, obowiązki i wolny czas. Kogoś kto na lojalność odpowiedziałby lojalnością, na szczerość szczerością i z kim mógłby szukać wspólnego szczęścia. Nie ma specjalnych preferencji co do wyglądu, choć nie ukrywa, że ten nie jest mu obojętny, nie wyobraża też sobie związku bez wzajemnej chemii. U kobiety nie zaakceptowałby palenia papierosów, arogancji czy nadmiernej impulsywności, ważna też będzie dla niego stosunek potencjalnej wybranki do jego syna” – czytamy na facebookowym profilu programu.



Agnieszka

Ma 40 lat i 158 cm wzrostu. Nie wyobraża sobie, że mogłaby żyć gdzieś indziej niż na wsi. Samodzielnie zajmuje się 17 hektarami, hoduje konie i prowadzi ośrodek jeździecki, hotel oraz restaurację. Uwielbia jazdę konną, na rowerze i na nartach. Ceni też spacery, dobre książki oraz filmy. „W programie pani Agnieszka poszukuje wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od lat 35 do 50 z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. Kogoś na kogo będzie mogła liczyć, komu będzie mogła się wygadać i z kim będzie mogła założyć rodzinę. Nigdy nie zaakceptowałaby mężczyzny leniwego, chorobliwie zazdrosnego lub nadużywającego alkoholu. Nie ma nic przeciwko rozwodnikom, o ile sprawa jest już definitywnie zamknięty”- czytamy na Facebooku.



Dariusz

Ma 27 lat i pochodzi z województwa łódzkiego. Specjalizuje się w hodowli nowalijek. Na wsi ceni ciszę, spokój i kontakt z naturą. Ma 180 cm wzrostu i ciemne oczy. Uwielbia sport – tenisa stołowego, siatkówkę i piłkę nożną. Interesuje się motoryzacją, lubi dobre filmy i spotkania ze znajomymi oraz rodziną. „Choć zawsze podobały się mu niebieskookie brunetki o długich włosach, to w „Rolniku” szuka przede wszystkim kogoś kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i jego pasję, kogoś kto zaakceptowałyby go takim, jakim jest i z kim mógłby założyć własną rodzinę” – czytamy na Facebooku.

Premiera 10. sezonu „Rolnik szuka żony”

Premiera 10. edycja programu „Rolnik szuka żony” 17 września o 21:20 na antenie TVP1. Zobaczcie zapowiedź nadchodzącego odcinka:

facebookCzytaj też:

Joanna i Kamil z „Rolnik szuka żony” wzięli ślub. Mamy zdjęcie!Czytaj też:

Adrianna i Michał z „Rolnik szuka żony” pokazali wideo z pierwszego tańca. Fani są jednogłośni