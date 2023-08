Wpadka podczas Top of the Top Sopot Festival. Widzowie usłyszeli zakulisowe rozmowy

W poniedziałek 21 sierpnia 2023 roku rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival i potrwa do czwartku 24 sierpnia. W tym czasie na scenie wystąpi masa znanych polskich i zagranicznych gwiazd, a każdy z dni będzie przebiegał pod innym hasłem.

Wpadka podczas Top of the Top Sopot Festival

Pierwszego dnia na widzów czekały koncerty muzyków dobrze znanych ze swojej twórczości w stylu alternatywnego rocka i popu. Swoje utwory wykonali: T.Love, Krzysztof Zalewski, Ørganek, Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak, Margaret, LemON, Grzegorz Hyży, Ania Karwan, Kombii, Dr Misio, Sara James, Red Lips i Natalia Przybysz.

Podczas koncertu ostatniej z wymienionych wokalistek doszło do wpadki. Swój występ gwiazda zaczęła od utworu „Zen”. Niestety okazało sie, że mikrofony prowadzących nie zostały wyciszone i uczestnicy koncertu mogli usłyszeć zakulisowe rozmowy. Chwilę później Natalia Przybysz powiedziała, że kolejną piosenkę zaśpiewa w hołdzie dla Tiny Turner. Po chwili zorientowała się jednak, że dołączy do niej Krzysztof Zalewski. Wspólnie zaśpiewali „Miód”.

Mikrofony prowadzących dalej były włączone. – Macie już panią Małgosię? – mogli m.in. usłyszeć widzowie.

Trwa Top Sopot Festival 2023

Podczas drugiego dnia Top Sopot Festival sceną zawładną rytmy lata pod hasłem #Summer Vibes, czyli najpopularniejsze piosenki w wakacyjnych aranżacjach. To właśnie wtedy widownia będzie miała możliwość bawić się przy największych przebojach, o które zadbają Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Blue Café, Joanna Jakubas, Mesajah, Łukasz Zagrobelny, Margaret i Lisha & The Men.

Tego samego wieczoru w konkursie o nagrodę Bursztynowego Słowika – czyli najbardziej prestiżową statuetkę polskiego przemysłu muzycznego – nominowani wykonawcy przedstawią swoje utwory opublikowane w ostatnich dwunastu miesiącach. Będą to Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens.

W środę także nie zabraknie emocji. Wśród artystów, którzy wystąpią wtedy na scenie, będą Agnieszka Chylińska, Nosowska, Ralph Kaminski, Kayah, Urszula, Natalia Szroeder, Wiktor Dyduła, Małgorzata Ostrowska, Mery Spolsky, Natalia Kukulska, Feel, Natalia Nykiel, Reni Jusis, Sorry Boys, Oskar Cyms, Julia Wieniawa, Ewelina Lisowska i Clödie.

Top of the Top Sopot Festival zamknie w czwartek 24 sierpnia wielkie widowisko #Magic Words, podczas którego Opera Leśna wypełni się melodiami najpiękniejszych polskich utworów w orkiestrowych aranżacjach.

Gdzie śledzić w telewizji Top Sopot Festival 2023?

Top of the Top Sopot Festival jak co roku transmitowany będzie na antenie TVN. Start każdego dnia o godzinie 20:00.

