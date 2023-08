Anna Wendzikowska zdradziła, skąd bierze fundusze na podróże. Zapowiedziała też książkę

Anna Wendzikowska przez lata była związana z Dzień Dobry TVN. Później jednak nagle odeszła i oskarżyła stację o mobbing. O powodach odejścia poinformowała w poście na Instagramie. Napisała wówczas, że była „poniżana, gnębiona, codziennie drżała o pracę”. Przyznaje, że z zewnątrz postrzegana była jak gwiazda telewizji, a tak naprawdę „traktowana była jak dziewczynka z podstawówki”„”.

Celebrytka przyznała też, że często była krytykowana za to, w jaki sposób jest ubrana, czy że podczas wywiadu za bardzo zwraca na siebie uwagę.

Galeria:

Anna Wendzikowska uwielbia podróże. Wspomnieniami dzieli się w mediach społecznościowych

Wendzikowska zdradziła, ile zarabiała w „Dzień Dobry TVN”

W rozmowie z Żurnalistą wyznała, że w TVN-ie nie zarabiała zbyt wiele. – Pod koniec dostawałam 10 tysięcy złotych, ale dlatego, że wiesz, ile zarabiałam w pandemii? 3 tysiące złotych miesięcznie, bo byliśmy na wycenach. I to był taki moment, że pierwszy raz chciałam odejść, bo sobie pomyślałam, nie dość, że dostaję cały czas zje****, nie dość, że ktoś cały czas próbuje się mnie pozbyć jakimiś sposobami, to jeszcze zarabiam 3 tysiące, to chyba nie ma sensu – wyjawiła w wywiadzie Wendzikowska.

Anna Wendzikowska postanowiła wydać książkę o podróżach. Skąd bierze na nie pieniądze?

Głównym hobby Anny Wendzikowskiej zdecydowanie są podróże. Gwiazda co rusz wybiera się w dalekie zakątki świata i chętnie relacjonuje każdy wypad. Wiele osób zastanawia się, skąd celebrytka bierze na fundusze. W rozmowie z Pudelkiem wyznała, że to zasługa jej oszczędności. – Oczywiście, że płacę. Ja bardzo dużo pieniędzy wydaję na podróże. Swoich — żeby była jasność. Od 15. roku życia pracuję i rzeczywiście to jest duża część mojego budżetu te podróże – przyznała.

W dalszej części podkreśliła, że jej podróże nie tylko są przyjemnością, ale także sposobem na przyciągnięcie do siebie odbiorców. – Ale po pierwsze to jest część mojego contentu. Ja też idę dalej, robię kolejne kroki, za chwilę wydaję książkę, potem ebook. Chcę, żeby te podróże były elementem treści, które tworzę, takich bardziej poradnikowych, z których ludzie mogą korzystać. Skoro nabyłam pewnej wiedzy w zakresie podróżowania, to dlaczego nie miałabym się tym podzielić. Ale jest to też moja ogromna pasja. Wolę na inne rzeczy nie wydać, a wydać na podróże – obiecała Anna Wendzikowska.

