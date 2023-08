„Skazani na Shawshank” i „Narzeczony na niby”. Co dziś warto obejrzeć w telewizji?

„Mój przyjaciel delfin” – TVN 11.00



W parku wodnym młody chłopiec przywiązuje się do delfina, który jest pozbawiony płetwy. Miejscowy naukowiec postanawia stworzyć dla zwierzęcia protezę.



„Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu” – Polsat 11.45



Edmund i Łucja Pevensie powracają do Narnii, lecz tym razem towarzyszy im kuzyn Eustachy. Dzieci spotykają się z Kaspianem, który płynie na poszukiwanie siedmiu zaginionych baronów.



„U Pana Boga w ogródku” – TVP2 11.45



Do Królowego Mostu trafia najgorszy z absolwentów szkoły policyjnej. Jednocześnie miejscowość ta zostaje wybrana na azyl dla świadka koronnego w procesie mafii.



„Poszukiwany, poszukiwana” – TVP2 16.25



Pracownik muzeum, oskarżony o kradzież obrazu, ukrywa się w przebraniu gosposi.



„Narzeczony na niby” – Polsat 16.25



Karina, starając się stworzyć swój pierwszy szczęśliwy związek, okłamuje swojego partnera. Jedno małe kłamstewko doprowadza do serii nieprzewidzianych zdarzeń.



„Jestem na tak” – TVN 16.50



Carl postanawia wziąć udział w programie samodoskonalenia się, który polega na mówieniu wszystkim i wszystkiemu „tak”.



„Skazani na Shawshank” – TVN 20.00



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.



„Moja wielka grecka wycieczka” – TVP2 20.00



Młoda przewodniczka po Grecji podczas jednej z wycieczek znajduje miłość.



„Królestwo niebieskie” – Polsat 20.00



Życie pogrążonego w rozpaczy po stracie żony i syna kowala Baliana odmienia wizyta jego ojca, słynnego rycerza Godfryda z Ibelinu.



„Siostry” – 23.10 TVN



Amerykańska rodzina pragnie zaadoptować mieszkające w domu dziecka siostry. Starsza z nich nie wykazuje jednak radości tym faktem i postanawia odszukać biologiczną matkę.Czytaj też:

Przed nami finalny rozdział serialu „Top Boy”. Jest zwiastun i nowi, znani aktorzyCzytaj też:

10 najlepszych seriali na Netflix, opartych na prawdziwej historii