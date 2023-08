Chaos w „Pytaniu na Śniadanie”? Nowa para prowadzących wzbudziła niemałe emocje

Przypomnijmy, Anna Popek wróciła do „Pytania na Śniadanie” w kwietniu 2023 roku i od tego czasu wszystkie odcinki prowadziła w parze z Tomaszem Wolnym. W minionym tygodniu TVP ogłosiła, że będzie nowa para prowadzących poranny program – do Popek dołączył Robert Rozmus.

60-letniego Roberta Rozmusa znamy jako aktora, piosenkarza, showmana i konferansjera. Występował na deskach wielu teatrów, a także jako pan Rozi w Kabarecie Olgi Lipińskiej. Był też członkiem grupy kabaretowej „Tercet, czyli Kwartet” z Hanną Śleszyńską, Piotrem Gąsowskim oraz Wojtkiem Kaletą. Od 2021 roku jest w grupie PanDemon. Grał tez w wielu filmach i serialach, w tym: „Bulionerzy”, „M jak miłość”, „Złoto dezerterów”, „Ojciec Mateusza”, „Świat według Kiepskich", „Magda M”. czy „Niania”.

Gospodarzami „PnŚ” są jeszcze: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska oraz Izabella Krzan i Tomasz Kammel.

Popek i Rozmus w „PnŚ”. Widzowie komentują

W sobotę 12 sierpnia widzowie po raz pierwszy zobaczyli duet Popek-Rozmus na ekranie i już dali znać w sieci, co nim myślą. Wielu z nich zwróciło uwagę na to, że w formacie było czuć... lekki chaos. Dużo osób pisze także, że Popek często przerywa Rozmusowi.

„Witamy Pana Roberta super Pani Aniu daj się Robercikowi wykazać nie zagłuszaj go całkowicie bo to będzie kiepsko wyglądać”;„ Pan Robert powinien bardziej skupić się na programie, bo jak na razie to tylko je”; „Proszę dać dojść do słowa panu Robertowi. Pani Popek nie da mu się wypowiedzieć tylko cały czas go poprawia i przegaduje swoim”; „Witam panie Robercie i serdecznie współczuje prowadzącej współtowarzyszki dosłownie trzaskające językiem i nie pozwalającej się wykazać”; „Pan Robert cudowna postać, ale nie w tej parze” – zarzucają parze widzowie.

Czytaj też:

Burza po finale „Hotel Paradise. All Stars”. Wideo z zaskoczoną Klaudią El Dursi jest hitem!Czytaj też:

Menadżer Sylwii Peretti: Jest w ciężkiej kondycji psychicznej i fizycznej