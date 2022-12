„Rolnik szuka żony”. Nowe doniesienia o Tomku i Justynie. „Jest bardzo nerwowo”

Tomasz R., jeden z uczestników „Rolnik szuka żony”, niemal od samego początku zdawał sobie sprawę z silnego uczucia do Justyny. Jeszcze długo przed finałem odesłał do domu dwie uczestniczki, w tym ciężarną Klaudię i postanowił bliżej poznawać tylko swoją wybrankę. Podczas ostatniego odcinka zarówno rolnik jak i Justyna zapewniali o swoim uczuciu.

„Rolnik szuka żony”. Tomek ma problemy z byłą żoną. Co na to Justyna?

Serwis Plejada dotarł do informatora, który twierdzi, że idylliczne życie utrudnia była żona rolnika. Justyna jest gotowa przenieść się na wieś i porzucić swoje dotychczasowe życie, jednak ze względu na to, że odpowiada także za swojego syna, nie jest to prosta decyzja. Sprawy nie ułatwiają też kontakty Tomka z matką jego dzieci. – Po emisji „Rolnika”... uaktywniła się była żona Tomka i zaczęła robić trudności w kontaktach z córkami. Starała się też zdyskredytować byłego męża w oczach Justyny – zdradziło źródło. Anonimowy informator twierdzi też, że przez to, że kobieta sama jest po rozstaniu, to nie chce brać udziału w tego typu sytuacjach.

Jest bardzo nerwowo. Tomek robi, co może, by jakoś załagodzić sytuację. Kocha Justynę i stara się znosić wszystko ze spokojem, uspokajać ją, a jednocześnie okazywać szacunek matce swoich dzieci. Nie jest łatwo. Justyna z trudem znosi całą sytuację i nie chce brać udziału w rodzinnych przepychankach. Sama ma za sobą rozstanie i wie, jak byli partnerzy potrafią być mściwi. Ze względu na syna pragnie, by cała sprawa wyglądała jasno i klarownie – wyznał.

Po medialnych doniesieniach głos zabrała główna zainteresowana. Justyna pochwaliła się w mediach społecznościowych romantycznymi wakacjami. Na swoim InstaStories opublikowała wspólne zdjęcie z Tomasz, a w tle widoczne są palmy. „Twój uśmiech sprawia, że też chcę się uśmiechać” – napisała.

Czytaj też:

Dygant i Karolak skompromitowali się w „Milionerach”. Na jakim pytaniu polegli?Czytaj też:

Z rodzinnego domu Anny Przybylskiej zniknęły jej zdjęcia? Oliwia Bieniuk odpowiada