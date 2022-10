„Milionerzy”. W programie pojawiła się dodatkowa nagroda! Jak można ją zdobyć?

W czwartek w „Milionerach” pojawił się Andrzej Dębowy. Rozgrywka przebiegała standardowo – na samym wstępie Hubert Urbański przekazał, jak to ma w zwyczaju, że 12 pytań dzieli programistę od miliona złotych. Dodał, że w trakcie rozgrywki są dwa gwarantowane progi – 1 tys. złotych, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na dwa pierwsze pytania oraz 40 tys. złotych po pytaniu siódmym.

Dodatkowa nagroda w „Milionerach”

Następnie, ku zdziwieniu fanów programu, prowadzący obwieścił, że Dębowy ma szansę na dodatkową nagrodę. „Uwaga, uwaga! Po siedmiu poprawnych odpowiedziach dodatkową nagrodą jest gra planszowa” – powiedział. Później na ekranie zobaczyć mogliśmy grę „Milionerzy eko wyzwanie dorośli vs. dzieci”.

Na jakim pytaniu odpadł uczestnik „Milionerów”?

Andrzej Dębowy ostatecznie odpadł z „Milionerów” przy dziewiątym pytaniu za 125 tysięcy złotych. Brzmiało ono: „»Choćby był najpiękniejszy, to nie to, co Polska. Gdyby nie było Polski, nie byłoby Polaków!«. Który kraj Ubu Król porównuje z naszym?”. Mężczyzna miał wybrać poprawną odpowiedź spośród opcji: A. Germanię; B. Rosję; C. Francję; D. Aragonię. Odpowiedzią, która była poprawna była A. Germania.

Czytaj też:

Sezon na horrory rozpoczęty. To najlepsze filmy z tej półki na Netflix