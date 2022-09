Dagmara Kaźmierska w nowej roli. Gwiazda „Królowych życia” wystąpi w teatrze

Na początku czerwca stacja TTV poinformowała, że program „Królowe życia” po 12 latach znika z anteny. Widzowie mogli zobaczyć 300 odcinków. Program ukazywał codzienne życie bohaterów, którzy odnieśli ogromny sukces biorąc życie w swoje ręce. Dzięki odważnym decyzjom teraz mogą cieszyć się luksusami.

Format bardzo szybko zaskarbił sobie serca widzów, ale też wylansował wielu celebrytów. Show od lat jest uwielbiane przez widzów – to jeden z najchętniej oglądanych programów TTV. Najbardziej znanymi bohaterami show są m.in. Laluna Unique czy Dagmara Kaźmierska, która nawet wydała książkę. Teraz najsłynniejsza z „Królowych życia” postanowiła pójść o krok dalej. Zaraz po zakończeniu współpracy z TTV przekazała fanom, że telewizja przestała ją interesować. „Skończyła mi się cierpliwość. Stało mi się coś z głową. Zmęczyła mnie telewizja, popularność, ludzie, nie chcę tych pieniędzy, nie chcę napadania przez ludzi, którzy się nachylają, plują mi jedzeniem do buzi. (...) Nie rozumieją, że ja nie jestem małpą w klatce, jestem też normalnym człowiekiem” – stwierdziła na Instagramie celebrytka.

Dagmara Kaźmierska będzie występować w teatrze

W rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Dagmara Kaźmierska wyznała, że zaczyna swoją przygodę z teatrem. Opowiedziała też, na jaką formę zdecydowali się twórcy. Twarz „Królowych życia” zadebiutuje na deskach Sceny Relax w „Queen D. Stand up show”. – Dopiero zaczynamy, a co to będzie? To na razie jest tajemnica. Nie będę grała w sztuce, ale idziemy w kierunku stand-upu. Oczywiście, gdyby mi się nie spodobał ten pomysł, to nie wzięłabym w tym udziału, ale jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie, i sama przed sobą chcę się sprawdzić – powiedziała.

Dagmara Kazimierska opowiedziała też, czy ma tremę przed nową formą, w jakiej się pojawi. – To nie jest mój pierwszy kontakt ze sceną, z publicznością. Aczkolwiek na pewno jest to zupełnie inne przeżycie niż telewizja, bo to jednak jest na żywo kontakt z ludźmi. Jest więc stres, jest trema. To nie jest takie hop-siup – relacjonowała. Gwiazda śmiało też przyznała, że liczy na dłuższą współpracę. – Zobaczymy, jak mnie przyjmie widownia. Jeżeli się spodobam, to może mnie przetrzymają – podkreśliła.

