Magdalena Ogórek poprowadzi nowy program na antenie TVP Info

Informacją o swoim nowym autorskim programem Magdalena Ogórek podzieliła się za pośrednictwem Twittera. Show wystartowało już dziś. Będzie nadawane regularnie od poniedziałku do czwartku o godzinie 9:40, tuż po cyklu „Minęła 9”. Program należał będzie do kategorii politycznej publicystyki, z udziałem gości.

Przypomnijmy, pod koniec stycznia tego roku, Magdalena Ogórek odeszła z programu „W kontrze” na antenie TVP Info. Do formatu dołączył duet prowadzących - Katarzyna Ciepielewka i Łukasz Sobolewski, którzy pojawili się obok Angieszki Oszczyk oraz Jarosława Jakimowicza.

Już wtedy w rozmowie z portalem WirtualneMedia.pl szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski zapowiadał, że nowy format z Ogórek ma być „programem codziennym i bardzo angażującym”.

Magdalena Ogórek związana jest z Telewizją Polską od jesieni 2016 roku, kiedy to dołączyła do programu „W tyle wizji” i „W tyle wizji extra”. Potem była współgospodynią show „Studio Polska” i „O co chodzi”. Dziennikarka prowadzi też niektóre wydania „Minęła 20”, „Minęła 8” i „Minęła 9”.

