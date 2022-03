Już dziś ogólnoświatowe wydarzenie „Save Ukraine”. Organizatorem TVP World

O przedsięwzięciu zatytułowanym „Save Ukraine” poinformował w niedzielę 27 marca wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. W języku angielskim pisał o „charytatywnym maratonie telewizyjnym”, organizowanym przez TVP World oraz konsorcjum ukraińskich nadawców. W trakcie wydarzenia przemawiać mają prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski, prezydent Polski Andrzej Duda, kanclerz i prezydent Austrii, premier Kanady, Holandii, Czech, Hiszpanii „i wielu innych”.

Jak zapowiedział Gliński, podczas wydarzenia także „sławne gwiazdy muzyki wyślą wiadomość światu”. Wszystko nadawane będzie przez 20 światowych stacji telewizyjnych. „Zachęcam wszystkich do szerzenia tej wiadomości” - pisał polski polityk na kilka godzin przed startem programu.

Koncert „Save Ukraine”. Gdzie oglądać?

W naszym kraju ten „telewizyjny maraton” pokaże TVP1. Zagranicznym widzom będzie go pokazywać m.in. anglojęzyczna stacja TVP World. Oprócz wystąpień polityków i gwiazd, pokazane zostaną materiały pokazujące zmienioną codzienność w atakowanej przez Rosjan Ukrainie. Całość ma służyć oczywiście zbiórce darowizn na rzecz ofiar wojny.

Maraton będzie też można oglądać w wybranych miastach: m.in. na warszawskim Placu Defilad, na Rynku Starego Miasta w Pradze, pod Bramą Brandenburską w Berlinie, na Trafalgar Square w Londynie czy na pl. Katedralnym w Mediolanie.

„Save Ukraine”. Jacy artyści wystąpią?

Wsparcie dla Ukrainy okazać mają m.in. członkowie zespołów Placebo, Imagine Dragons, Nothing But Thieves, brytyjscy artyści Fatboy Slim i Craig David, zwycięzcy Eurowizji, Portugalczyk Salvador Sobral i pochodząca z Izraela Netta oraz wiele innych gwiazd. NPojawią się też artyści z Ukrainy: Dakha Brakha, Ruslana, The Hardkiss, Jamala, Go_A, Monatik czy Alyona Alyona.

