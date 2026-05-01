Kultowa powieść w serialowej odsłonie. Nowa perełka na Prime Video
„Dom duchów”
Jedna z najważniejszych powieści XX wieku pojawiła się w serialowej odsłonie. Epicka, wielopokoleniowa saga, będzie idealnym pomysłem na weekendowy seans.

Jeżeli lubicie być na bieżąco, „Dom duchów”, ośmioodcinkowa produkcja własna Prime Video, której pierwsze odcinki są już na platformie, przeniesie widzów w świat rodziny Trueba, rozciągający się na kilkadziesiąt lat burzliwej historii, naznaczonej konfliktami społecznymi, politycznymi przemianami i subtelną obecnością realizmu magicznego. To klimat, który może spodobać się każdemu, kto pokochał „Sto lat samotności” na Netflix. Pierwsza ekranizacja powieści powstała w 1993 roku jako anglojęzyczny film „Dom dusz” z międzynarodową obsadą – m.in. z Meryl Streep, Jeremym Ironsem, Winoną Ryder, Glenn Close i Antonio Banderasem, przyczyniając się do popularyzacji książki Isabel Allende na świecie.

Saga opowiada o trzech kobietach – Clarze, Blance i Albie – których losy splatają się z historią kraju, a ich osobiste doświadczenia oddają realia życia całego społeczeństwa. Literacki fenomen i jego ponadczasowość. Serial powstał na podstawie debiutanckiej powieści Isabel Allende z 1982 roku – książki, która sprzedała się w ponad 70 milionach egzemplarzy i na stałe wpisała się w kanon literatury światowej, definiując nurt realizmu magicznego dla kolejnych pokoleń czytelników. To historia o miłości, przemocy, pamięci i dziedzictwie – ale także o społeczeństwie, w którym podziały klasowe i polityczne mają realny wpływ na życie jednostek. Jak podkreśla sama autorka, siła tej opowieści tkwi w jej uniwersalności: „Piszę o relacjach, uczuciach i emocjach – a te są uniwersalne. Moje książki zostały przetłumaczone na 42 języki i są popularne w innych krajach, ponieważ wszyscy czujemy tak samo, a relacje międzyludzkie są wszędzie podobne”.

Znaczenie powieści wykracza daleko poza literaturę. Allende porusza w niej tematy, które pozostają aktualne do dziś: nierówności społeczne, patriarchat, pamięć historyczną oraz rolę kobiet w kształtowaniu rzeczywistości. Autorka sama zwraca uwagę na nieprzemijającą aktualność powieści: „Specyfika tego kraju, podziały klasowe, sposób bycia i myślenia, patriarchat, wartość i siła kobiet we wszystkich obszarach – to wszystko wciąż jest żywe. Wiele konfliktów, które istniały już wtedy – w latach 30. czy 70. – istnieje nadal”.

Produkcja była realizowana w Chile i obejmowała zdjęcia w różnych regionach kraju, aby oddać skalę historii rozciągającej się na 50 lat. Jednocześnie twórcy świadomie nadali opowieści bardziej uniwersalny charakter – zgodnie z duchem powieści Isabel Allende, która nigdy wprost nie osadza akcji w konkretnym kraju.

W serialu „Dom duchów” Alfonso Herrera (Rebel Moon) wciela się w rolę Estebana Truebę, a Nicole Wallace (Nasza wina) i Dolores Fonzi (Belén) portretują Clarę del Valle na różnych etapach jej życia. W obsadzie znaleźli się także Fernanda Castillo (The Lord of the Skies) jako Férula, Aline Kuppenheim (Fantastyczna kobieta) jako Nivea del Valle, Eduard Fernández (Skóra, w której żyje) jako Severo del Valle, Sara Becker (Opowiadaczka filmów) i Fernanda Urrejola (Cry Macho) jako Blanca, Rochi Hernández jako Alba (30 nocy z moją eks), Juan Pablo Raba (News of a Kidnapping) jako Tío Marcos, Pablo Macaya (Na jej miejscu) i Nicolás Contreras (Baby Bandito) jako Pedro Tercero oraz inni.

„Dom duchów”. Kiedy nowe odcinki na Prime Video?

Pierwsze trzy odcinki serialu „Dom duchów” zadebiutowały na Prime Video 29 kwietnia, a kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień, aż do finału 13 maja. Serial będzie dostępny wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na świecie.

