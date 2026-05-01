Kultowa powieść w serialowej odsłonie. Nowa perełka na Prime Video

Jeżeli lubicie być na bieżąco, „Dom duchów”, ośmioodcinkowa produkcja własna Prime Video, której pierwsze odcinki są już na platformie, przeniesie widzów w świat rodziny Trueba, rozciągający się na kilkadziesiąt lat burzliwej historii, naznaczonej konfliktami społecznymi, politycznymi przemianami i subtelną obecnością realizmu magicznego. To klimat, który może spodobać się każdemu, kto pokochał „Sto lat samotności” na Netflix. Pierwsza ekranizacja powieści powstała w 1993 roku jako anglojęzyczny film „Dom dusz” z międzynarodową obsadą – m.in. z Meryl Streep, Jeremym Ironsem, Winoną Ryder, Glenn Close i Antonio Banderasem, przyczyniając się do popularyzacji książki Isabel Allende na świecie.

Piękny serial wpadł na Prime Video. „Dom dusz” to serial, który każdy chce poznać

Saga opowiada o trzech kobietach – Clarze, Blance i Albie – których losy splatają się z historią kraju, a ich osobiste doświadczenia oddają realia życia całego społeczeństwa. Literacki fenomen i jego ponadczasowość. Serial powstał na podstawie debiutanckiej powieści Isabel Allende z 1982 roku – książki, która sprzedała się w ponad 70 milionach egzemplarzy i na stałe wpisała się w kanon literatury światowej, definiując nurt realizmu magicznego dla kolejnych pokoleń czytelników. To historia o miłości, przemocy, pamięci i dziedzictwie – ale także o społeczeństwie, w którym podziały klasowe i polityczne mają realny wpływ na życie jednostek. Jak podkreśla sama autorka, siła tej opowieści tkwi w jej uniwersalności: „Piszę o relacjach, uczuciach i emocjach – a te są uniwersalne. Moje książki zostały przetłumaczone na 42 języki i są popularne w innych krajach, ponieważ wszyscy czujemy tak samo, a relacje międzyludzkie są wszędzie podobne”.

Znaczenie powieści wykracza daleko poza literaturę. Allende porusza w niej tematy, które pozostają aktualne do dziś: nierówności społeczne, patriarchat, pamięć historyczną oraz rolę kobiet w kształtowaniu rzeczywistości. Autorka sama zwraca uwagę na nieprzemijającą aktualność powieści: „Specyfika tego kraju, podziały klasowe, sposób bycia i myślenia, patriarchat, wartość i siła kobiet we wszystkich obszarach – to wszystko wciąż jest żywe. Wiele konfliktów, które istniały już wtedy – w latach 30. czy 70. – istnieje nadal”.

Produkcja była realizowana w Chile i obejmowała zdjęcia w różnych regionach kraju, aby oddać skalę historii rozciągającej się na 50 lat. Jednocześnie twórcy świadomie nadali opowieści bardziej uniwersalny charakter – zgodnie z duchem powieści Isabel Allende, która nigdy wprost nie osadza akcji w konkretnym kraju.

W serialu „Dom duchów” Alfonso Herrera (Rebel Moon) wciela się w rolę Estebana Truebę, a Nicole Wallace (Nasza wina) i Dolores Fonzi (Belén) portretują Clarę del Valle na różnych etapach jej życia. W obsadzie znaleźli się także Fernanda Castillo (The Lord of the Skies) jako Férula, Aline Kuppenheim (Fantastyczna kobieta) jako Nivea del Valle, Eduard Fernández (Skóra, w której żyje) jako Severo del Valle, Sara Becker (Opowiadaczka filmów) i Fernanda Urrejola (Cry Macho) jako Blanca, Rochi Hernández jako Alba (30 nocy z moją eks), Juan Pablo Raba (News of a Kidnapping) jako Tío Marcos, Pablo Macaya (Na jej miejscu) i Nicolás Contreras (Baby Bandito) jako Pedro Tercero oraz inni.

„Dom duchów”. Kiedy nowe odcinki na Prime Video?

Pierwsze trzy odcinki serialu „Dom duchów” zadebiutowały na Prime Video 29 kwietnia, a kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień, aż do finału 13 maja. Serial będzie dostępny wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na świecie.

