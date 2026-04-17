To był drugi polski serial Netfliksa. Kryminał bił rekordy popularności

Serial „W głębi lasu” na podstawie powieści Harlana Cobena pod tym samym tytułem, miał premierę w czerwcu 2020 roku. Sześć lat później tytuł wyreżyserowany przez Leszka Dawida i Bartosza Konopkę, wciąż uważany jest za jeden z najlepszych oryginalnych produkcji serwisu. „W głębi lasu” była to druga oryginalna historia stworzona przez Netflix w Polsce i kolejna wówczas, obok brytyjskiej serii „The Stranger” oraz hiszpańskiego „El Inocente”, która była wspólnym projektem Harlana Cobena i firmy Netflix.

Ten polski serial Netfliksa wciąż trzyma wysoki poziom. Widzowie go kochali

Akcja „W głębi lasu” rozgrywa się w Polsce. Fabuła obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował, legnie w gruzach.

W rolach głównych: Grzegorz Damięcki, Agnieszka Grochowska, Wiktoria Filus i Hubert Miłkowski. W obsadzie „W głębi lasu” znaleźli się też: Jacek Koman, Ewa Skibińska, Arkadiusz Jakubik, Magdalena Czerwińska, Adam Ferency, Przemysław Bluszcz, Dorota Kolak, Izabela Dąbrowska oraz Piotr Głowacki, Cezary Pazura i Arkadiusz Jakubik. W serialu debiutują też młode polskie talenty: Adam Wietrzyński, Jakub Gola, Martyna Byczkowska i Kinga Jasik.

„Naprawdę dobry polski serial, płynna fabuła, wątki się łączą, tajemnice nie są rozwiązane wprost. Dobrze się ogląda”; „W końcu nie miałam zabójcy podanego na tacy. Intrygująca końcówka, jak i reszta”; „Jeden z moich ulubionych polskich seriali”; „Tego chcemy!” – pisali o nim widzowie.

Jeżeli zatem też „chcecie” tego typu produkcji, a jeszcze nie mieliście okazji oglądać tej perełki Netfliksa, zajrzyjcie na platformę – tam znajdziecie wszystkie odcinki tego miniserialu.

Czytaj też:

