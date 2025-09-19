Ten serial przyprawi cię o ciarki. Nieumarli wracają!

Co by było, gdyby zmarli wrócili – żywi, ale już nie tacy sami? To właśnie punkt wyjścia nowego serialu „Revival”, którego premiera już w październiku.

Horror, który nie da ci zasnąć

Produkcja oparta jest na kultowej serii komiksów grozy autorstwa Tima Seeleya i Mike’a Nortona, wydawanej przez Image Comics w latach 2012–2017. Na ekranie w roli głównej zobaczymy Melanie Scrofano, znaną z hitu „Wynonna Earp”.

Aktorka wciela się w postać Dany Cypress, policjantki z prowincjonalnego miasteczka Wausau w stanie Wisconsin. Gdy miesiąc po tajemniczym „Dniu Odrodzenia” zmarli zaczynają wracać do życia, społeczność zostaje odcięta od świata kwarantanną federalną. Miasto staje się epicentrum jednej z najbardziej niepokojących zagadek współczesności.

Nieumarli w centrum intrygi

Dana dostaje sprawę, która podważa wszelką logikę – ofiara brutalnego zabójstwa okazuje się… żywa. Śledztwo prowadzi ją w sam środek sieci tajemnic, religijnego fanatyzmu i mrocznych interesów. Jednocześnie bohaterka musi chronić córkę i zmierzyć się z własnymi demonami.

Na ekranie pojawi się także David James Elliott jako szeryf Wayne Cypress – ojciec Dany, który desperacko próbuje utrzymać porządek, podczas gdy rosnąca histeria i teorie spiskowe popychają miasteczko ku katastrofie.

„Revival”. Kiedy oglądać?

„Revival” to nie tylko thriller paranormalny, ale też emocjonalna opowieść o stracie, drugich szansach i cenie, jaką płaci się za powrót do życia. Serial powstał we współpracy Blue Ice Pictures i Hemmings Films, a nad całością czuwają showrunnerzy Aaron B. Koontz i Luke Boyce.

Produkcja zebrała pierwsze entuzjastyczne recenzje. „Revival to serial inteligentny i ekscytujący, a jednocześnie doskonale akcentujący kluczowe momenty fabuły” – pisze Screen Rant. Premiera „Revival” już 15 października o godz. 21.00 wyłącznie na SCI FI. Nowe odcinki emitowane będą w każdą środę, aż do finału sezonu – 17 grudnia.

