To przez lata działo się na naszych oczach. Dokument, już dostępny na Disney+, wstrząśnie ludźmi

Aresztowanie Ruby Franke, popularnej youtuberki, wstrząsnęło opinią publiczną. Kobieta, która przez lata kreowała wizerunek idealnej matki i żony, została oskarżona o znęcanie się nad własnymi dziećmi.

„Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke” już w całości na Disney+. Wstrząsające wyznania dzieci youtuberki

Kiedy w sierpniu 2023 roku popularna vlogerka Ruby Franke zostaje aresztowana za znęcanie się nad dziećmi, sprawa szybko staje się jednym z najgłośniejszych tematów w Ameryce. Przez lata kanał Franke w serwisie YouTube dokumentował zdrowe i szczęśliwe życie rodzinne, w szczytowym momencie zyskując niemal trzy miliony subskrybentów. Tylko że takie rodziny rzadko są tym, za co starają się uchodzić. Gdy na ich wizerunku zaczęły pojawiać się pęknięcia, rodzina zwróciła się o pomoc do doradczyni Jodi Hildebrandt, po czym szybko znalazła się w pułapce koszmaru. Tylko rodzina Franke wie, co tak naprawdę działo się w ich domu.

W serialu Shari i Chad Franke, dwoje najstarszych dzieci, oraz Kevin, mąż Ruby, po raz pierwszy podzielą się swoją historią przed kamerą. Dzięki unikalnemu dostępowi do członków rodziny Franke, ich przyjaciół i sąsiadów, a także ponad tysiącu godzin niepublikowanych nagrań z ich kanału YouTube, „Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke” przebija się przez narrację mediów społecznościowych, by odkryć nieopowiedzianą dotąd historię stojącą za sprawą Ruby Franke. Na tę historię po części składa się rodzinna tragedia, po części zaś problemy dorastania, obecnych czasów i niebezpieczeństwach kryjących się za życiem online.

Za realizację filmu odpowiada doświadczony reżyser Olly Lambert, a produkcją zajęło się renomowane studio Passion Pictures.

„Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke” to jedna z wielu propozycji w Disney+ dla fanów true crime. Wśród tytułów, na które warto zwrócić uwagę, znajdują się m.in. „Na szlaku zbrodni”, który opowiada o zbrodniach w amerykańskich parkach narodowych, czy „The Most Dangerous Animal of All”, w którym mężczyzna podejrzewa, że ojciec, który go porzucił, to legendarny Zodiak.

