„Biały Lotos” powraca z 3. sezonem. Przedstawiamy bohaterów!

„Biały Lotos” to jeden z najbardziej uwielbianych seriali ostatnich lat. Pierwszy sezon, którego akcja rozgrywa się na Hawajach miał premierę w lipcu 2021. Otrzymał 20 nominacji do Emmy w 13 kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji nominowanych tego roku. Drugi sezon udostępniony premierowo w grudniu 2022 przenosi widzów na Sycylię. Produkcja zebrała 23 nominacje do nagród Emmy i zwyciężyła w 5 kategoriach.

Co wiemy o 3. sezonie serialu „Biały Lotos”? Kiedy premiera na Max?

Teraz Mike White powraca z trzecim sezonem „Białego Lotosu”. Nagradzana Emmy produkcja będzie liczyła 8 odcinków, a premiera zaplanowana jest na 17 lutego w HBO i serwisie Max. Akcja nowych odcinków satyry społecznej rozgrywa się w ekskluzywnym tajskim kurorcie i przedstawia wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni tygodnia.

W obsadzie zobaczymy: Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood. Ponadto w obsadzie znaleźli się: Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly i Shalini Peiris.

Kto zagra kogo w 3. sezonie serialu „Biały Lotos”?

Leslie Bibb jako KATE – jedna z trzech przyjaciółek, które wybierają się we wspólną podróż po dłuższej rozłące

Carrie Coon jako LAURIE – jedna z trzech przyjaciółek, które wybierają się we wspólną podróż po dłuższej rozłące

Walton Goggins jako RICK HATCHETT – dominujący, odznaczający się poczuciem wyższości mężczyzna podróżujący ze swoją partnerką Chelsea

Sarah Catherine Hook jako PIPER RATLIFF – studentka ostatniego roku religioznawstwa, córka Timothy'ego i Victori Ratliff

Jason Isaacs jako TIMOTHY RATLIFF – bogaty biznesmen na wakacjach, podczas których towarzyszą mu żona i trójka dzieci

Lalisa Manobal jako MOOK – jeden z mentorów zdrowia w „Białym Lotosie”

Michelle Monaghan jako JACLYN – jedna z trzech przyjaciółek, które wybierają się we wspólną podróż po dłuższej rozłące

Sam Nivola jako LOCHLAN RATLIFF – uczeń ostatniej klasy liceum, syn Timothy'ego i Victori Ratliff

Lek Patravadi jako SRITALA – jeden z właścicieli „Białego Lotosu”, wizjoner stojący za programem wellness dostępnym w kurortach

Parker Posey jako VICTORIA RATLIF – spędza wakacje z mężem i trójką dzieci

Natasha Rothwell jako BELINDA – kierowniczka spa w „Białym Lotosie” na Hawajach

Patrick Schwarzenegger jako SAXON RATLIFF – najstarszy syn Timothy'ego i Victori Ratliff, pracuje w firmie ojca

Tayme Thapthimthong jako GAITOK – ochroniarz w „Białym Lotosie”

Aimee Lou Wood jako CHELSEA – wolny duch, podróżuje ze swoim chłopakiem Rick'em

Czytaj też:

5 obiecujących seriali i aż 11 filmowych perełek. Nowości na Netflix w tym tygodniuCzytaj też:

Max serwuje wyczekiwany polski serial! A co jeszcze warto obejrzeć? Podpowiadamy!