QUIZ z kultowych wieczorynek. Poznajecie tego zielonego smoka?

Wieczorynki wytwarzały taki magiczny czas w każdym domu, gdy cała rodzina zasiadała przed telewizorem, by obejrzeć ulubioną bajkę. Były to krótkie historie, ale pełne przygód, humoru i mądrych morałów. Pamiętacie, jak niecierpliwie czekaliśmy na kolejne odcinki? Wieczorynki zabierały nas w świat, w którym każdy bohater miał swój niepowtarzalny charakter, a ich przygody stały się wręcz kultowe.

Dziś wracamy do tamtych chwil – z małą nutką nostalgii i dużą dawką zabawy! Nasz quiz sprawdzi, ile pamiętacie z tych niezapomnianych bajek. Na początek mamy dla Was zagadkę: Czy rozpoznajecie tego zielonego smoka, który często pojawiał się na ekranach? Nie każdy go pamięta, ale wielu widzów nie mogło doczekać się jego wizyty!

Sprawdźcie swoją wiedzę i przekonajcie się, czy pamiętacie wszystkich bohaterów kultowych wieczorynek. Każda odpowiedź przybliży Was do magicznych wspomnień z dzieciństwa. Gotowi? Rozpocznijmy podróż w czasie!