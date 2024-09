„M jak miłość” wraca po wakacjach! Już wiemy, co stało się z Marcinem!

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Dziś, w poniedziałek 9 września, po wakacyjnej przerwie rozpocznie się 25. sezon produkcji – z nowymi wątkami, dylematami i emocjami.

Co działo się w „M jak miłość” przed wakacjami?

W ostatnim odcinku przed wakacjami (odc. 1808), który został wyemitowany 21 maja, dowiedzieliśmy się, że Robert wciąż przebywa na wolności i szuka go policja w całym kraju. Jakub zorganizował Marcinowi nową kryjówkę, a gdy ten się do niej przeniósł, ludzie Roberta ruszyli do akcji, uszkadzając jego samochód. Później ogłuszyli go ciosem w głowę i porwali.

Iwona i Argasiński zdecydowali się wziąć ekspresowy ślub. Aneta i Olek cały czas kibicowali zakochanym i pomogli im wszystko zorganizować. Jednak, gdy z powodu awarii windy panna młoda nie dotarła do urzędu na czas, pan młody stracił nadzieję na happy end.

Tymczasem Kasia próbowała przekonać Justynę do rezygnacji z ucieczki z kraju. Obawiała się, że jeśli siostra zostanie złapana, jej sytuacja tylko się pogorszy. Dziewczyna – wspierana przez Krzysztofa – wciąż była jednak zdecydowana na wyjazd.

Co w najnowszym odcinku „M jak miłość”?

Miesiąc po porwaniu policja wciąż szuka Marcina – podobnie jak jego bliscy, na czele z Olkiem i Jakubem, a Robert pozostaje bezkarny na wolności. Iza ukrywa się z dziećmi w Holandii, u rodziny Radka. Zrozpaczona Aleksandra winą za problemy syna obarcza Kamę, przez co w rodzinie wybucha kolejny kryzys.

Tymczasem sam Marcin, pobity przez Roberta, cierpi na amnezję. Co prawda, zdołał swoim oprawcom uciec, ale w trakcie ucieczki został jeszcze potrącony przez auto, co tylko pogłębiło jego kłopoty z pamięcią. Okazuje się, że samochód prowadziła lekarka Martyna Wysocka, która w chwili wypadku była pod wpływem alkoholu, więc nie wezwała na miejsce ani policji, ani karetki, tylko zabrała rannego do swojego domu w Kampinosie. Chłopak zamieszkuje u swojej „wybawczyni”, nieświadomy, że ma rodzinę i przyjaciół, którzy próbują go odnaleźć.

„M jak miłość”. Kiedy premiera nowego sezonu?

Premierowy odcinek 25. sezonu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek 9 września o godz. 20:55 w TVP2. Emisja kolejnych odcinków zaplanowana jest w poniedziałki i wtorki o tej samej porze.

Z kolei Wojtek, przez swoją chorobę, zaczął mieć poważne problemy w klinice. Gdy próbował zdobyć dodatkowe leki, pielęgniarka odmówiła ich wydania bez zgody ordynatora. Lekarz postanowił ukraść pieczątkę należącą do Anety. Był zdesperowany i gotów posunąć się nawet do oszustwa.

