Pamiętacie serial „Nikita”? Tak dziś wygląda jego główna bohaterka

Serial „Nikita” z 1997 roku, znany także jako „La Femme Nikita”, to kanadyjski serial, który powstał na kanwie francuskiego filmu w reżyserii Luca Bessona.

Nikita, główna bohaterka serialu, to młoda kobieta, która zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo policjanta i skazana na dożywocie. W więzieniu dowiaduje się jednak, że zostaje jednak „przejęta” przez tajną rządową organizację antyterrorystyczną, znaną jako Sekcja 1 (Section One), która pozoruje jej śmierć i zmusza ją do służby. Opiekunem Nikity zostaje przystojny Michael Samuelle, pod którego bacznym okiem kobieta przechodzi szkolenie. Choć Nikita ma zostąć maszynką do zabijania, w rzeczywistości wciąż stara się uciec. Poza tym miedzy nią a jej współpracownikiem powoli rodzi się uczucie.

Piękna Peta Wilson jako „Nikita” przyciągała widzów. Jak dziś wygląda?

„Nikita” była bardzo popularna także w Polsce, podobnie, jak i aktorka, która wcieliła się w główną bohaterkę czyli Peta Wilson. Piękna Australijka przyciągała rzeszę ludzi przed telewizory i uważana była za ikonę końcówki lat 90.

Choć to rola „Nikity” przyniosła jej największą rozpoznawalność, Wilson grała także w takich hitach, jak: „Więzy zła”, „Jak to dziewczyny”, „Joe i Max”, „Liga niezwykłych dżentelmenów” z Seanem Connery, „Powójna gra”, „Superman: Powrót” czy „CSI: Kryminalne zagadki Miami”. Peta Wilson równocześnie realizowała się jako modelka oraz miała swoją własną linię bielizny.

W sumie „Nikita” doczekała się aż pięciu sezonów i wciąż jest ciepło wspominana przez fanów i wysoko oceniana (na polskim Filmwebie ma notę 7,1/10). Dzięki znakomitej kreacji Pety Wilson, intrygującej fabule i głębokim portretom psychologicznym postaci, „Nikita” pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych i wpływowych seriali lat 90. dla fanów gatunku szpiegowskiego i dramatów akcji.

Dziś Peta Wilson ma 53 lata i jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych. Zobaczcie w naszej galerii, jak aktorka zmieniła się przez lata.

Galeria:

Tak dziś wygląda Peta Wilson czyli serialowa „Nikita”Czytaj też:

Jak założyć konto i korzystać z Netfliksa? Poradnik nie tylko dla seniorówCzytaj też:

Najlepsze seriale-thrillery na Netflix. Tylko wciągające tytuły!