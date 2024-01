„Klangor” powraca z 2. sezonem. Wszystko, co wiemy

„Klangor” w 2021 roku zjednał sobie całą masę fanów. Na polskim Filmwebie ma ocenę 7,7/10 od publiczności i 7,8/10 od krytyków. Widownia głównie chwaliła unikalny klimat produkcji, nawiązujący do najlepszych skandynawskich seriali i znakomite aktostwo. W pierwszym sezonie, który liczył osiem odcinków, główne role zagrali Arkadiusz Jakubik i Maja Ostaszewska. Sukces serii przypieczętowała nominacja do Orłów za najlepszy serial fabularny.

„Klangor” 2. sezon. Co wiemy?

W drugim sezonie za serial ponownie odpowiada duet: scenarzysta Kacper Wysocki („Belfer”, „Informacja zwrotna”) i reżyser Łukasz Kośmicki („Ukryta gra”, „Dom zły”). Na pokładzie pojawił się też w kolejnej odsłonie nowy współscenarzysta Kirk Kjeldsen, autor powieści „The Depths”, która znalazła się w zbiorze New Jersey Star-Ledger’s 10 Best Books of 2018 list.

Zmiana dosięgnie postaci pierwszoplanowe. Tym razem w centrum postawione zostaną kobiety, a w rolach głównych zobaczymy nominowaną do Orłów Małgorzatę Gorol („Śubuk”, „The Office PL”) i znaną już z pierwszego sezonu Magdalenę Czerwińską („Belfer”, „Infamia”). Resztę bohaterów mamy poznać już wkrótce.

– Zdecydowaliśmy się kontynuować ten format jako antologię – opowieść o rodzinie Wejmanów jest zamknięta, ale poruszone układy, nierozwiązane sprawy i bohaterowie, których częściowo już poznaliśmy, mają nową, elektryzującą historię do opowiedzenia – przekazała Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji Canal+ Polska.

– Oprócz zagadki kryminalnej każdy sezon podejmuje zarówno aktualne, jak i ponadczasowe, uniwersalne tematy – na przykład w pierwszym sezonie poruszane były tematy rodziny, poświęcenia, podczas gdy w drugim sezonie zgłębimy tematy toksycznej męskości, współczesnego macierzyństwa i sprawiedliwości – dodała.

2. sezon serialu „Klangor” liczył będzie osiem odcinków. Premiera zaplanowana jest na 2025 rok.

