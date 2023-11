Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Marysia odkrywa ucieczkę Dominiki

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Streszczenie odcinka 3690.

Zastraszana przez współwięźniarkę, Dominika szykuje się na rozprawę sądową. Wie, że powrót do celi może oznaczać jej koniec. Emil ponawia próbę przekonania sędziego do przychylnego wyroku dla jego ukochanej. Niestety, jego usilne starania pogarszają sytuację.

Tymczasem Krystian desperacko stara się przekonać Kalinę do pozwolenia mu na widzenie się z Marlenką. Tęskni za córką i cierpi z powodu wszystkiego co go ominęło, gdy dorastała. Gdy jednak Kalina będzie blisko podjęcia decyzji, żeby pozwolić Krystianowi na spotkania z córką, okaże się, że Krystian kolejny raz posunął się za daleko. Natomiast Marysia odkrywa, że zdesperowana Dominika uciekła z budynku sądu.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w telewizji Polsat.

