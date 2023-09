Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Przebiegła Wioletta próbuje zdobyć Olka

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość”. Streszczenie odcinka 3648.

Przebiegła Wioletta nie ustaje w próbach zdobycia Olka. Na znane sobie sposoby próbuje przywłaszczyć go na dobre. Mężczyzna jest zaskoczony intensywnością jej działań i nie potrafi sam pozbyć się intruza. Gotowa na wszystko kobieta chwali się ich bliską znajomością w internecie. Plotki o romansie szybko się rozchodzą. Szykują się poważne kłopoty.

Zmartwiona Kinga oznajmia rodzinie, że niezbędna będzie operacja. Źle jej z myślą o usuniętej piersi. Czuje, że będzie przez to czuć się mniej kobieco. Janek stara się wspierać ukochaną w tej dramatycznej chwili. Kinga chce spędzić z rodziną jak najprzyjemniej czas, póki go jeszcze ma.

Przejęta Kalina mówi Arturowi, że widziała Dorotę żywą i w dodatku szczęśliwą z tajemniczym mężczyzną. Dziwi ją jednak, że wydawała się jej nie poznawać. Hubert sugeruje, że być może wcale nie chce zostać odnaleziona. Tymczasem Daria nie rozumie tego co zaszło we Wrocławiu. Leszka martwi jej nagła zmiana nastroju, a Jadwiga cieszy się, że do niej wróciła.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

