Edyta Górniak zdradziła szczegóły rozstania swojego syna i jego partnerki

Allan Krupa poza tym, że jest synem jednej z najpopularniejszych wokalistek w kraju i Dariusza Krupy, to od niedawna stawia w branży pierwsze kroki. Od dawna jest też aktywny w mediach.

Kim jest syb Edyty Górniak?

Syn Edyty Górniak i Dariusza Krupy swój medialny debiut zaliczył jeszcze jako nastolatek. Kiedy miał około 15 lat pojawił się w „Dzień Dobry TVN”, gdzie wyznał, że marzy o karierze wojskowej. Allan Krupa chciał zostać żołnierzem, a konkretniej snajperem. Zrezygnował z amerykańskiej szkoły (przez jakiś czas mieszkał z mamą w USA) i zaczął naukę w podwarszawskim liceum kadeckim. Nie wiadomo, jakie przełomowe wydarzenie spotkało nastolatka, ale kilka lat później całkowicie zmienił swoje życiowe plany i postanowił pójść w ślady sławnej mamy. Edyta Górniak z okazji 18. urodzin sprawiła swojej latorośli wyjątkowy prezent – gwiazda zasponsorowała mu nagranie pierwszego teledysku.

Niedługo później Allan Krupa wystąpił podczas imprezy sylwestrowej w TVP i towarzyszył swojej sławnej mamie. Później szybko okazało się, że młody artysta jest też Dj-em w popularnych klubach w Warszawie.

Allan Krupa roztał się z dziewczyną. Co na to jego mama?

Media jak zawsze interesowały się też jego życiem prywatnym. Młody celebryta nie ukrywał, że ma stałą sympatię, z którą nawet mieszka. O dziewczynie nie było wiadomo zbyt dużo, Allan Krupa bronił jej prywatności. Wiadomo było jednak, jego dziewczyna i mama mają bardzo stosunki. Z okazji Dnia Dziecka Górniak opublikowała ich wspólne zdjęcie i nazwała parą swoimi miłościami.

Niedługo później okazało się, że para się rozstała. Mimo że nie padł to konkretny powód, to redakcja Świata Gwiazd postanowiła zapytać o to legendarną wokalistkę. – Oni trochę za wcześnie zamieszkali razem moim zdaniem. Gdyby mieszkali w innym miejscu i spotykali się na randki, to może by było inaczej, a tak mieli wspólną odpowiedzialność i tak dalej – powiedziała.

Innego zdania był Allan Krupa. Młody gwiazdor w rozmowie z Plejadą otworzył się na temat rozstania. – Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać – podsumował.

