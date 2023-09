Dalsze przygody „złodzieja gentlemana”. Kiedy premiera serialu „Lupin”?

Przed nami trzeci sezon serialu o przestępcy, którego nie da się nie lubić. Mamy pierwsze fotki z planu „Lupina” oraz zwiastun. Tym razem nie zabraknie osobistych rozterek.

Dalsze przygody „złodzieja gentleman”. Kiedy premiera serialu „Lupin”?

Kolejny sezon serialu „Lupin”

Netflix właśnie pochwalił się pierwszymi zdjęciami promującymi kolejny sezon serialu Lupin. Za reżyserię odpowiadają: Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) oraz Xavier Gens. W rolach głównych nie zabraknie znanych nazwisk. Na ekranie pojawią się: mar Sy (Assane), Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin Ferel), Soufiane Guerrab (Guedira), Shirine Boutella (Belkacem).

„Lupin”. O czym jest?

Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.

Trzeci sezon Lupina trafi na platformę 5 października 2023 roku. Netflix przygotował siedem odcinków po 45 minut.

„Lupin” podbił serca widzów

Pierwszy sezon serialu „Lupin” miał premierę w 2021 roku. Akcja zaczęła się, kiedy „złodziej gentleman” postanowił wyrównać rachunki z pewną bogatą rodziną. Jak się szybko okazało, ród stał za wyrządzeniem jego ojcu wielkiej niesprawiedliwości. Produkcja zdobyła nagrodę Satelita, nominację do Złotego Globu za najlepszy serial dramatyczny oraz najlepszego aktora dramatycznego. Produkcja była też nominowana do BAFTA i międzynarodowego Emmy.

