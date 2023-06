Świetny zwiastun „Warszawianki” od SkyShowtime! Borys Szyc czaruje na ekranie

„Warszawianka” opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya Franka Czułkowskiego aka „Czuły” – w tej roli Borys Szyc – miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie.Czuły to postać głęboko złożona – nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Na co dzień otaczają go najciekawsze postaci miasta. W serialu pojawią się też:

Rodzice Franka Czułkowskiego (zagrani przez Krystynę Jandę i Jerzego Skolimowskiego) mają burzliwe relacje zarówno z synem, jak i między sobą.

Elka (Maja Pankiewicz) to najlepsza przyjaciółka Czułego, która towarzyszy mu we wszystkich życiowych wzlotach i upadkach. Sanczo (Piotr Polak) to kompan, z którym Franek często bez pamięci zatraca się w Warszawie.

Gryzelda (Marianna Zydek) jest sercem Warszawskiej – miejsca na mapie stolicy, które należy do Czułego i gdzie bawią się najciekawsze postaci miasta.

Dzięki Zośce (Zofia Wichłacz) twórczość Czułego i Warszawa znów nabierają kolorów, a on łapie życiową równowagę.

Nina (Milena Goździela) to ukochana córka Czułego, która jako jedyna potrafi sprowadzić go na ziemię. Przy niej Franek czuje jednocześnie szczęście i dręczące go poczucie winy.

Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej serii:

Serial SkyShowtime Original „Warszawianka” wyreżyserowany został przez Jacka Borcucha na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka. Autorem zdjęć jest Piotr Uznański.

W rolę głównego bohatera serialu wcielił się Borys Szyc. W pozostałych rolach wystąpili: Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Ilona Ostrowska, Piotr Polak, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Zofia Wichłacz, Paulina Gałązka, Jan Peszek, Maja Pankiewicz, Marianna Zydek, Jakub Wieczorek, Marta Ścisłowicz, Tomasz Włosok, Marcin Januszkiewicz i Milena Goździela.

Galeria:

„Warszawianka” – zdjęcia z nowego serialu SkyShowtime

Serial „Warszawianka” – kiedy premiera?

Pierwsze dwa odcinki serialu „Warszawianka” zadebiutują w serwisie SkyShowtime już 19 czerwca. W sumie liczył będzie jedenaście 40-minutowych epizodów.

