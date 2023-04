W „M jak miłość” Basia wybiera między adoratorami. Kalinowska jest winna śmierci córeczki Daniela?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

W poprzednim odcinku uczucie Budzyńskich rozkwitło na nowo, a Julia dowiedziała się, że to Andrzej pomógł się wrócić do praci. Kobieta postanowiła zemścić się ma byłym kochanku. Natomiast Werner i Sylwia dalej postanowiają ytrzymywać swój romans w tajemnicy.

Co w nowym odcinku „M jak miłość”?

Jagoda zacieśnia relacje ze Staszkiem, który opowiada córce o całej rodzinie. Romanowska odkrywa też, że Tadeusz nadal pomaga Oli i otwarcie zapowiada rywalce, że będzie ją miała na oku, pilnując ukochanego.

Barbara przekonuje Basię, by w końcu zdecydowała, z którym z adorujących ją chłopaków pragnie się związać – Wojtkiem czy Dawidem. A gdy nastolatka wybiera Wojtka, ten okazuje się synem największego wroga Marii: doktor Kalinowskiej.

Daniel wyznaje Mai, że dwa lata wcześniej utracił córkę Zosię która miała chore serce i umarła przez błąd lekarza. A gdy w lokalnej przychodni mężczyzna wpada przypadkiem na Kalinowską, jest tym spotkaniem wyraźnie poruszony.

Kisielowa znowu kłóci się nie tylko z Modrym i Barbarą, ale też z całą obsadą spektaklu, nad którym pracuje, przez co połowa aktorów rezygnuje z występu. Krewka sołtyska jednak się nie poddaje i wpada na pomysł, by gwiazdą musicalu została Maria. Wcześniej do Lipnicy zagląda Sowiński, który zapowiada Rogowskiej, mocno zdenerwowanej jego wizytą, że nie musi się go obawiać, bo ich rachunki uważa za wyrównane.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

