Penthouse z „Sukcesji” na sprzedaż za 29 mln dolarów. Wnętrza są oszałamiające

Luksusowy penthouse, który w serialu „Sukcesja” jest domem młodszego brata Connora Roya (Alan Ruck), Kendalla (Jeremy Strong), jest obecnie do wzięcia. Dzięki agencji Cormoran, która udostępniła jego fotki, fani serialu, jak i miłośnicy luksusowych nieruchomości, mogą teraz dokładnie obejrzeć to miejsce.

Penthouse z „Sukcesji” na sprzedaż. Jak wygląda?

Trzypoziomowy, obejmujący trzy najwyższe piętra wieżowca na 180 East 88th Street w Carnegie Hall, wyróżnia się jako "najwyższa rezydencja na Upper East Side" w Nowym Jorku. Apartament ma pięć sypialni i sześć łazienek, kilka tarasów, w tym dostęp do tego głównego – na dachu wieżowca.

Budynek powstał w 2021 roku, jednak był inspirowany przedwojenną architekturą. Fasada budynku wykonana jest z 600 tys. ręcznie robionych cegieł, importowanych z Danii. Ma złocone akcenty i robiące wrażenie masywne łuki. W sumie wieżowiec ma osiem pięter, a jego mieszkańcy mają dostęp do winiarni, studia jogi, boiska do piłki nożnej, pokoju zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki, prywatnej restauracji i holu ze sklepami.

Z samego penthouse'u rozciąga się panorama na Central Park, cały Nowy Jork, most George'a Washingtona i rzekę Hudson. Między piętrami mieszkańcy apartamentu poruszać się mogą korzystając z nowoczesnej, prywatnej windy lub pięknych, rzeźbionych schodów. Główne piętro ma łukowate okna sięgające od sufitu do podłogi, a także garderobę, prywatny taras czy salon z kominkiem.

Wszystkie zdjęcia penthouse'u może obejrzeć w naszej galerii lub na stronie internetowej agencji Corcoran.

