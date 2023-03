Nowy odcinek „Pierwszej miłości”. Michał zniszczy plany Marysi?

Akcja serialu „Pierwsza miłość” rozgrywa się głównie we Wrocławiu, gdzie w większości mieszkają główni bohaterowie oraz w wiosce Wadlewo (Gajków, Ratowice), niedaleko Wrocławia. Produkcja gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Streszczenie nowego odcinka „Pierwszej miłości”

Zdziwiona Kalina nie wie, co myśleć o niezapowiedzianych odwiedzinach Michała. Nie rozumie jego nagłej zmiany i chęci nawiązania bliższych relacji z Marlenką. Tymczasem Leon zastanawia się, czy mimo braku zaproszenia dołączyć do świętującej rodziny. Czuje, że swoim przyjściem może popsuć atmosferę.

Natomiast dotknięta zachowaniem Filipa, Julita zwierza się przyjaciółce z tego, jak została przez niego potraktowana. Natomiast Marysia przygotowuje się do wspólnego wieczoru z Julką i Jakubem. Mimo szczerych chęci, w powietrzu wisi napięcie. Wszystko wydaje się iść w dobrą stronę do czasu, gdy w drzwiach mieszkania staje Michał. Natomiast salowa Edyta martwi się o Igę, swoją chrześnicę. Uważa, że Filip to złe towarzystwo dla dziewczyny.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Quiz z polskich gwiazd. Wiecie, ile mają lat?Czytaj też:

Kinga Rusin pokazała swoją figurę i zdradziła jej sekret. To zasługa diety