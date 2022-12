„Pierwsza miłość”. Kinga zobaczy nagranie z monitoringu szkoły Tomka

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Artur chce się dowiedzieć, jak toczy się sprawa Fabiana na policji. Przyjaciel jest mu wdzięczny za polecenie profesjonalnej prawniczki. Zakochani Anka i Kamil tymczasem rozkoszują się wizją mieszkania tylko we dwoje. Wśród mieszkanek Wadlewa poruszenie z powodu ogłoszonego przez Śmiałka konkursu na najlepsze ciasto. Wyzwania podejmuje się kilka kobiet, a każda ma inny pomysł na popisowy wypiek. Czy sprostają oczekiwaniom sołtysa? Zestresowana Kinga nadal przeżywa sytuację Tomka. Na domiar złego, przychodzi do niego wezwanie na komendę w celu przesłuchania w sprawie napaści. Kinga chce wiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się wtedy w szkole. Chociaż Tomek nadal nie chce jej nic powiedzieć, do Kingi dociera niepokojące nagranie z monitoringu.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

„Masz ci los”. Kuna, Bohosiewicz i Głowacki w zaskakującej komedii rodzinnejCzytaj też:

Maryla Rodowicz wystąpi podczas Sylwestra w Polsacie. Ile zarobi?