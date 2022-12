Disney+ ogłosił część nowości na styczeń 2023! Są świeże seriale oryginalne

Disney+ ogłosił juz nowości na styczeń 2023 roku. Sprawdźcie, co obejrzycie! Mamy dla was listę premier platformy. Jest na co czekać!

Już w styczniu na Disney+ premiera serialu kryminalnego osadzonego w klimacie lat 80., czyli „Witamy w Chippendales”. Kolejną nowością będzie brytyjski serial komediowy „Nadzwyczajna”. Pojawią się również nowe sezony doskonale już znanych produkcji – „Rdzenni i wściekli” czy „Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja”.

Ulubieni bohaterowie wracają. W styczniu w Disney+ zagoszczą najnowsze sezony najpopularniejszych animacji dla dorosłych widzów.

W styczniu też premiera 34. sezonu serialu „Simpsonowie”, a z 21. sezonem powróci „Family Guy: Głowa rodziny”.

W przyszłym miesiącu na Disney+ zagoszczą też produkcje dokumentalne National Geographic „Odwrót”, „Terytorium” i „Gwieździsty sztandar”. Nowości na Disney+ w styczniu 2023 Czytaj też:

Masa dobrych nowości w tym tygodniu na Netflix. Lista premierCzytaj też:

61-letni Kuba Sienkiewicz dostał powołanie do wojska. „Damy radę. Jak w 1939”