„Barwy szczęścia”. Renata lawiruje między Biniem i Damianem

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

Justin zastępuje w hotelu Stańskich, którzy są na urlopie. Skotnicki rozmawia z Lilly o kolejnej wizycie chińskiej delegacji i przy okazji umawia się z dziewczyną na rundkę po nocnych klubach, by mogła wybrać lokale, które później poleci swoim klientom z Azji. Gdy o ich spotkaniu dowiaduje się Oliwka, od razu czuje ukłucie zazdrości.

O poranku Renata odwiedza Damiana, by wyjaśnić sytuację z Biniem. Kiedy Wójcik poznaje prawdę, wyznaje dziewczynie, że był o nią zazdrosny i namiętnie przyjaciółkę całuje. Później Renata znów spotyka się w bistro z Biniem, na czym przyłapujeją Luiza. Nastolatka robi szefowej ostre wymówki oskarżając o to, że bawi się uczuciami jej ojca. Borys dziękuje Darkowi za pomoc w sprawie Aleksa. Junior nabiera pewności siebie, w szkole na nowo zbliża się do Ewy i w końcu ma odwagę, by postawić się Suchemu.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

„Na Wspólnej”. Z córką Bergów coraz gorzej. Zaczyna się dusićCzytaj też:

Julia Kijowska dla „Wprost”: To bardzo ważne, żeby uzbrajać bohaterki w zwykłą cielesność