„Pierwsza miłość”. Artur wyzna prawdę Dorocie?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Sandra przedstawia Karolowi powód, dla którego nie powinien zwalniać jej z biura. Czy będzie dość przekonywująca, aby zmienić jego zdanie? Laura rozmyśla nad propozycją Anety. Postanawia poprosić Wenerskiego o możliwość korzystania z pracowni jego byłej żony.

Tymczasem Emilce źle jest z tym, jak ojciec zareagował na tak ważny dla niej dzień. Marcin postanawia nieco rozluźnić sytuację. Marta czuje się niezręcznie mieszkając z zakochaną w sobie parą. Szuka mieszkania, które mogłaby wynająć. Okazuje się to jednak nie tak proste jak myślała. Natomiast Tomek rozmawia z Leonem o jego sytuacji z Jolką. Kolega proponuje mu umówienie się z pewną koleżanką, której wpadł w oko. Tomek nie wydaje się zainteresowany propozycją. Jolka jest w szoku po przeczytaniu przechwyconego na lekcji liściku, który miał trafić do Tomka. Natomiast Brian jest podekscytowany dostaniem się do reality show. Artur postanawia szczerze porozmawiać z Dorotą.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

