„Barwy szczęścia”. Ryman nadal prześladuje Michalinę

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w najnowszym odcinku?

Ryman nadal prześladuje Michalinę i zdobywa pracę w tym samym serialu, co dziewczyna – we Wrocławiu. Nastolatka nie daje mu się zastraszyć, odmawia wspólnego wyjazdu na plan i głośno uprzedza kolegów, że reżyser został oskarżony o molestowanie. Producent straszy jednak Michalinę karą za zerwanie zdjęć i w końcu Marek jedzie z dziewczyną na miejsce, by sprawę wyjaśnić. Budrewicz daje Irenie wzruszający prezent – tarczę szkolną z czasów ich młodości – a później namawia seniorkę, by spędziła z nim niemal cały dzień, na przekór Tolkowi, który świetnie bawi się w Egipcie. Zdzisio z Różą postanawiają jednak pomóc Koszykowi i robią wszystko, by jego rywala przepłoszyć. Tymczasem Adamski kolejny raz próbuje zbliżyć się do Klary i nachodzi pisarkę w hotelu.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

