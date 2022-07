„Sanatorium miłości”. Tak przed laty wyglądała uwielbiana przez widzów Mariola Baruk

Mariolę Baruk poznaliśmy w 4. edycji "Sanatorium miłości". Na co dzień seniorka mieszka w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. W trakcie programu Baruk zbliżyła się do Piotra Huberta, wybranego na Króla Turnusu "Sanatorium miłości 4". Utrzymują ze sobą relację również po zakończeniu show.

Uwielbiana przez widzów kuracjuszka chętnie dzieli się w sieci swoim życiem, głównie za pośrednictwem Facebooka. Pokazuje swoją córkę, wnuki, wypady ze znajomymi czy ekstremalne sporty, których jest fanką. Wśród fotek obrazujących jej barwny i szalony charakter znajdziemy też takie, które ukazują ją przed laty. Jak wyglądała Mariola Baruk w młodości? Zobaczcie w naszej galerii!

„Sanatorium miłości” – zasady programu

Niezwykły format Telewizji Polskiej, który cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów. Oglądalność każdej edycji sięga kilku milionów. Program jest również doceniany poza Polską. Pierwszą nagrodę otrzymał w Cannes podczas targów telewizyjnych MIPTV. Podczas prezentacji Eurodata TV Worldwide program uznano za jedną z najbardziej udanych premier telewizyjnych 2019 roku.

W każdej edycji do sanatorium przyjeżdża dwanaście samotnych, pochodzących z różnych zakątków Polski osób. Sześć kobiet i sześciu mężczyzn połączy pobyt w malowniczo położonym miejscu: w pierwszych dwóch edycjach był to Ustroń, w kolejnych dwóch – Polanica. Bohaterowie programu uczestniczą w rozmaitych aktywnościach fizycznych, wycieczkach oraz szczerych rozmowach z gospodynią programu. Na wszystkich czekają emocjonujące atrakcje, podnoszące kondycję fizyczną zabiegi oraz ekscytujące przygody. Podczas całego turnusu, dwunastką seniorów opiekuje się Marta Manowska.

Castingi do 5. edycji „Sanatorium miłości” wciąż trwają – TVP czeka na zgłoszenia do 12 sierpnia 2022 roku.

