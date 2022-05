Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Nie zabraknie emocji

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Marta proponuje Ance, by pojechała z nią do Wadlewa i na chwilę oderwała się od myślenia o Kamilu. Anka musi jednak pozałatwiać sporo spraw na uczelni. Okazuje się, że Filip zgotował jej masę problemów. Zwierza się koleżance, która oferuje jej swoją pomoc. Natomiast Wenerski dowiaduje się o przyczynach wypadku Filipa. Postanawia poważnie z nim porozmawiać. Syn zaskakuje go swoją decyzją. Natomiast Emilka cieszy się z przyjazdu Marty do Wadlewa. Marta opowiada przyjaciółce o „Łukaszu”. Tymczasem Marzena i Wiktoria przygotowują się do pokazu mody i rozwieszają plakaty nawet w Nowosiółkach. Tamtejsze krawcowe nie są z tego zadowolone. Mają plan, jak zaszkodzić konkurencji.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Małgorzata Ostrowska trafiła do szpitala. Co się stało?