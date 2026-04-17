„Wymagająca gwiazda”? Hubert Urbański odpowiada Miszczakowi jednym zdjęciem

W ostatnim wywiadzie dla Żurnalisty Edward Miszczak wrócił do trudnych momentów współpracy z Hubert Urbański. Dyrektor programowy Polsatu nie ukrywał, że relacje bywały napięte, szczególnie przy okazji zmian wokół programu „Taniec z gwiazdami”.

Edward Miszczak nie owija w bawełnę. Hubert Urbański to „wymagająca gwiazda”?

„Hubert Urbański jest bardzo wymagającą gwiazdą. Mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy wystartować »Taniec z gwiazdami« w niedzielę, a w czwartek dostałem od Huberta list otwarty. Złożył na recepcji kartkę, która wędrowała po firmie od rana do popołudnia, bo nie była w kopercie. Cała firma się z nią zapoznała. Kiedy w końcu do mnie trafiła, okazało się, że Hubert nie chce już prowadzić programu” — relacjonował były dyrektor programowy TVN, a obecnie Polsatu.

Słowa Miszczaka błyskawicznie obiegły media i wywołały lawinę komentarzy. Sam zainteresowany nie zdecydował się jednak na publiczną wymianę ciosów. Zamiast tego Hubert Urbański opublikował na Instagramie zdjęcie w eleganckim smokingu, wykonane za kulisami jednej z produkcji. Do fotografii dodał krótki, przewrotny opis.

„Powiem tyle: Hubert Urbański jest bardzo wymagającą gwiazdą... — E. Miszczak”. Kilka rozbawionych emotikonów wystarczyło, by przekaz był jasny — prezenter podszedł do sprawy z dystansem i z dużym humorem.

Internauci murem za Urbańskim. „Taka rola gwiazdy”

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze fanów, którzy stanęli po stronie Urbańskiego. Nie brakowało głosów wsparcia i lekkiego rozbawienia całą sytuacją.

„No jesteś może i wymagający, ale za to jaki profesjonalny”, „Ciekawe, czy ten list otwarty naprawdę okrążył całą firmę”, „Taka rola gwiazdy”, „Ale jak dobrze się z Tobą pracuje!” — pisali internauci.

instagram

