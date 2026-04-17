Film na dziś wieczór? Ten wybór na HBO Max trudno przebić

„Czarne bractwo. BlacKkKlansman” to amerykański kryminał biograficzny z 2018 roku w reżyserii Spike'a Lee, napisany przez Charliego Wachtela, Davida Rabinowitza, Kevina Willmotta i samego Lee oraz luźno oparty na pamiętniku Rona Stallwortha „Black Klansman” z 2014 roku. W filmie w roli Stallwortha występuje John David Washington, a także Adam Driver, Laura Harrier i Topher Grace. W obsadzie pojawia się także po raz ostatni przed śmiercią legendarny Harry Belafonte.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 70. XX wieku w Colorado Springs w stanie Kolorado. Przedstawia on losy pierwszego czarnoskórego detektywa w miejskim departamencie policji, który postanawia zinfiltrować i zdemaskować lokalny oddział Ku Klux Klanu.

Oscarowy kryminał teraz na HBO Max. To perełka w bibliotece serwisu

Ron Stallworth (John David Washington) jest pierwszym czarnoskórym detektywem, który służy w Departamencie Policji w Colorado Springs. Zdeterminowany, by wyrobić sobie nazwisko, Stallworth odważnie decyduje się na niebezpieczną misję: infiltracje Ku Klux Klanu. Razem z kolegą Flipem Zimmermanem (Adam Driver) tworzą grupę, której udało się przeniknąć do struktur Ku Klux Klanu. Udowodnili rasistowskie działania organizacji, uniemożliwili dokonanie zamachu, w którym mieli zginąć ludzie.

Film zarobił 49,3 miliona dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 44,1 miliona dolarów na pozostałych terytoriach, co daje łącznie 93,4 miliona dolarów na całym świecie, przy budżecie produkcji wynoszącym 15 milionów dolarów. Kryminał zdobył też przychylne reakcje widzów. W serwisie Rotten Tomatoes uzyskał ocenę 96 proc. na podstawie 450 recenzji, ze średnią oceną 8,3/10. Konsensus krytyków na stronie brzmi: "BlacKkKlansman wykorzystuje historię, aby zaoferować zjadliwy i cięty komentarz do bieżących wydarzeń – i przy okazji wydobywa niektóre z najbardziej poruszających dzieł Spike'a Lee od dekad”. W serwisie Metacritic film uzyskał średnią ważoną ocenę 83 na 100, na podstawie 56 recenzji krytyków, co wskazuje na „powszechne uznanie”. Na polskim Filmwebie ma z kolei notę 6,9/10 na 54 tysiące ocen.

